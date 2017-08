Američani na veleposlaništvu na Kubi skrivnostno ogluševajo

So krive posebne zvočne naprave?

10. avgust 2017 ob 13:42

Washington/Havana - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nekateri člani osebja na ameriškem veleposlaništvu v Havani so skrivnostno izgubili sluh in so morali na zdravljenje v domovino. Washington je kot protiukrep iz domovine izgnal dva kubanska veleposlanika.

Dogajanje ni popolnoma jasno, pišejo tuji mediji. Znano je le, da Zvezni preiskovalni urad (FBI) in služba za diplomatsko varnost State Departmenta preiskujeta primere izgube sluha najmanj petih ameriških diplomatov v kubanski prestolnici. Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert je v sredo dejala, da so ZDA 23. maja izgnale iz države dva kubanska diplomata kot recipročni ukrep za ameriške diplomate, ki so morali predčasno prekiniti svoj mandat v Havani in se vrniti na zdravljenje sluha v domovino.

Ušesa otrok niso bila prizadeta

Lani jeseni so namreč začeli ameriški diplomati v Havani nepojasnjeno izgubljati sluh, in začela se je preiskava, o kateri še ni veliko znanega. Domnevajo, da naj bi bili diplomati in njihovi zakonci v svojih rezidencah izpostavljeni delovanju neke zvočne naprave, ki jim je uničila sluh. Zvoka iz naprave niso slišali, ker naj bi bil na drugi frekvenci, ki ga človeški sluh ne zaznava. Otroci niso bili prizadeti.

Preiskava naj bi zajela tudi tretje države, ker ni popolnoma jasno, ali so se s sluhom Američanov igrali Kubanci. Lahko bi šlo za kakšno drugo državo, ki je to počela brez zavedanja kubanskih oblasti. Prvi sum Američanov je padel na Rusijo.

Kubanske oblasti so sporočile, da ameriške obtožbe še preiskujejo in so pripravljene sodelovati z Washingtonom. Dodali pa so, da je bil izgon dveh kubanskih diplomatov neupravičen. "Kuba ni nikoli dovolila, da bi bilo kubansko ozemlje uporabljeno za kakršno koli dejanje proti akreditiranim diplomatom ali njihovim družinam. Tudi v prihodnje tega ne bo dovolila," je sporočilo tamkajšnje zunanje ministrstvo.

Kuba in ZDA so po 50-letni zamrznitvi odnosov diplomatske vezi ponovno vzpostavile leta 2015.

A. P. J.