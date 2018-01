Zeman znova predsednik Češke

Protikandidat Drahoš Zemanu čestital za zmago

27. januar 2018 ob 16:14,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 16:32

Praga - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Miloš Zeman je zmagal v drugem krogu predsedniških volitev na Češkem in tako osvojil drugi petletni mandat, je sporočila tiskovna agencija CTK.

Po 98 odstotkih preštetih glasov Zeman vodi z 51,64-odstotno podporo, protikandidat Jiři Drahoš je prejel 48,35 odstotka glasov. Volilna udeležba je bila 66,5-odstotna, kar je več kot na volitvah pred petimi leti.

Drahoš je že priznal poraz in v nagovoru množici podpornikov Zemanu čestital za zmago.

Na Češkem trenutno še poteka štetje glasov, potem ko so volišča zaprli ob 14. uri.

V prvem krogu 12. in 13. januarja je Zeman med vsemi devetimi kandidati dobil največ glasov, 38,56 odstotka. Drahoš je predvsem po zaslugi velike podpore v Pragi in drugih večjih čeških mestih v prvem krogu volitev prejel 26,6 odstotka glasov. Vse ankete so v drugem krogu napovedovale tesen izid.

J. R.