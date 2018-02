Ženeva: Erjavec izrazil zaskrbljenost nad stanjem človekovih pravic v Siriji

Slovenija predseduje zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice

27. februar 2018 ob 21:12

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec je v nagovoru na 37. rednem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice, ki mu letos predseduje Slovenija, poudaril pomen deklaracije človekovih pravic.

Erjavec je izrazil zaskrbljenost Slovenije nad stanjem človekovih pravic v Siriji, Mjanmaru, Ukrajini, Burundiju, Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu, so sporočili z zunanjega ministrstva. Zagotovil je, da je Slovenija polno zavezana k nadaljnji promociji univerzalnih načel in standardov človekovih pravic ter njihovemu progresivnemu razvoju.

Zunanji minister je izpostavil dve resoluciji, ki jih bo Slovenija vložila na tokratnem zasedanju in ki odsevata prednostni področji človekovih pravic in okolja ter pravic pripadnikov manjšin. Predstavil je tudi sklepe januarske konference na visoki ravni o politikah za enakost pri staranju, ki sta jo na Brdu pri Kranju soorganizirala Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Slovenija.

Minister se je ob robu zasedanja sestal še z visokim komisarjem ZN-a za človekove pravice Radom Zeidom Al Huseinom, ki je v ponedeljek Madžare razburil z javno kritiko premierja Viktorja Orbana. Erjavec se je Al Huseinu zahvalil za udeležbo na lanskem Strateškem forumu Bled in za njegovo delo, saj se mu bo mandat končal avgusta letos.

Na krajšem dvostranskem srečanju s palestinskim ministrom za zunanje zadeve Rijadom Al Malkijem je Erjavec razpravljal o mirovnem vprašanju na Bližnjem vzhodu, razmerah na območju ter odnosih med Slovenijo in Palestino.

Srečanje s savdskimi, češkimi in japonskimi predstavniki

Z zunanjim ministrom Savdske Arabije Adelom Al Džubeirom je spregovoril predvsem o gospodarskem sodelovanju med državama in pomenu človekovih pravic. Erjavec se je sešel tudi z namestnikom japonskega zunanjega ministra Manabujem Horijem ter češkim ministrom za zunanje zadeve Martinom Stropnickim.

Tokratno zasedanje sveta za človekove pravice, ki mu predseduje slovenski stalni predstavnik v Ženevi veleposlanik Vojislav Šuc, se bo končalo 23. marca.

J. R.