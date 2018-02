Trump napovedal najobsežnejše sankcije proti Severni Koreji

Mnuchin: Novi ukrepi zadevajo skoraj vse severnokorejsko ladjevje

23. februar 2018 ob 18:56

Maryland - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal do zdaj največji sveženj sankcij proti Severni Koreji zaradi njenega jedrskega in raketnega programa. Na novem seznamu je več kot 50 pomorskih prevoznih podjetij in ladij v Severni Koreji.

"Naznanjam, da bomo uvedli doslej največji sveženj sankcij proti režimu Severne Koreje," je v Marylandu na letnem zborovanju ameriških konservativcev dejal Trump. Na seznamu so podjetja, ladje in posameznik, ki naj bi Severni Koreji pomagali pri izogibanju mednarodnim sankcijam.

Finančni minister Steve Mnuchin, ki je podrobneje predstavil sankcije, je sporočil, da novi ukrepi zadevajo skoraj vse ladjevje, ki ga uporablja Severna Koreja. Namen teh sankcij je prekinitev vira dohodkov in goriva, ki ga Pjongjang uporablja za financiranje svojega jedrskega programa in vzdrževanje vojske.

ZDA so na seznam uvrstile 27 podjetij in enega posameznika. 16 teh podjetij ima sedež v Severni Koreji, pet v Hongkongu, dve na Kitajskem, dve v Tajvanu ter po eno v Panami in Singapurju. Na seznamu je 28 ladij, 24 med njimi je severnokorejskih, ki lahko izvedejo prečrpavanje nafte z ene na drugo.

ZDA so uvedle sankcije še proti Tajvancu Cang Jung Juanu in njegovima podjetjema, ki Severni Koreji pomagata pri izvozu premoga v Rusijo. Cang naj bi skušal za Severno Korejo kupiti za milijon dolarjev nafte iz Rusije.

ZN lani močno omejil uvoz nafte

Tudi Varnostni svet Združenih narodov je v zadnjih letih uvedel številne sankcije proti Pjongjangu zaradi jedrskega programa in programa balističnih raket. Samo v zadnjem letu dni so bile potrjene tri resolucije s sankcijami za prekinitev vira dohodkov za jedrski in raketni program. Decembra je vseh 15 članic soglasno sprejelo ukrepe za 90-odstotno zmanjšanje uvoza nafte v Severno Korejo.

Sankcije grožnja odnosom med Korejama?

Nove sankcije bi lahko ogrozile popuščanje napetosti med Severno in Južno Korejo, ki se kažejo kot udeležba Severne Koreje na olimpijskih igrah in v pripravah na morebitni vrh med severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom in južnokorejskim predsednikom Mun Jae Inom.

Trump je republikance nagovoril nekaj ur po tem, ko je v Seul prispela njegova hčerka in svetovalka Ivanka Trump, ki se bo v nedeljo udeležila sklepne slovesnosti na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Na slovesnosti bo tudi osemčlanska severnokorejska delegacija pod vodstvom generala Kim Jong Čola.

Zadnji severnokorejski poskus 29. novembra

Severna Koreja je lani kljub opozorilom mednarodne skupnosti nadaljevala razvijanje medcelinskih balističnih raket. Lani je država razvila raketo dolgega dometa, ki bi po predvidevanjih lahko dosegla Washington, vendar ni jasno, ali so razvili tudi sistem, s katerim bi na raketo lahko pritrdili jedrsko konico, poroča BBC. Zadnji raketni poizkus je Severna Koreja izvedla 29. novembra.

J. R.