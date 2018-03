Južni Korejci v Pjongjangu pripravljajo teren za srečanje Severne Koreje in ZDA

ZDA zahtevajo jedrsko razorožitev Pjongjanga

5. marec 2018 ob 10:13

Seul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Visoka južnokorejska delegacija je prispela na obisk v Severno Korejo, kjer želi tlakovati pot za začetek dvostranskih pogovorov med Pjongjangom in Washingtonom.

Delegacija pod vodstvom svetovalca južnokorejskega predsednika za nacionalno varnost Chung Eui-yonga bo v Pjongjangu do torka. Na večerji jih je sprejel tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un, kar predstavlja prvo srečanje kakšnega južnokorejskega politika s Kimom.

Kot je pred vkrcanjem na letalo za Pjongjang dejal Chung, bo na pogovorih posredoval predanost predsednika Mun Dže Ina jedrski razorožitvi Korejskega polotoka in trajnemu miru. Delegacijo sestavlja deset članov, med njimi pa je tudi vodja južnokorejskih obveščevalcev Suh Hoon. "Načrtujemo obsežno razpravo o nadaljevanju medkorejskih pogovorov in o dialogu med Severne Korejo in mednarodno skupnostjo, vključno z ZDA," je dodal.

Obisk je odgovor na nedavni obisk severnokorejske delegacije v Južni Koreji. Severna Koreja je namreč med zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu tja poslala visoko delegacijo, katere članica je bila med drugim sestra severnokorejskega voditelja Kim Yo Jong. Pri tem je šlo za prvi obisk kakšnega člana severnokorejske dinastije Kim v Južni Koreji po koncu korejske vojne leta 1953.

Kim je takrat predsedniku Moonu tudi posredovala vabilo svojega brata na obisk v Pjongjang, na katerega pa se je Mun odzval zadržano. Tovrstno srečanje naj bi bilo nekoliko prenagljeno, prej pa bi bilo treba doseči napredek pri vzpostavljanju neposrednih pogovorov med Severno Korejo in ZDA.

Državi pripravljeni na srečanje, toda ...

Tako Pjongjang kot Washington sta izrazila pripravljenost na pogovore, a ameriški predsednik Donald Trump zahteva, da se pred tem Severna Koreja odpove jedrskemu orožju. Pjongjang na te zahteve odgovarja, da ob postavljanju kakršnih koli pogojev ne bo privolil v sestanek.

Severna Koreja je zadnji jedrski poskus izvedla novembra lani, ko je preizkusila svojo največjo medcelinsko balistično raketo do zdaj.

A. P. J.