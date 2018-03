Seul pošilja delegacijo v Pjongjang, tudi vodjo južnokorejskih obveščevalcev

Se bo zgodilo srečanje ZDA-Severna Koreja?

4. marec 2018 ob 09:09

Seul - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Južnokorejski predsednik Mun Dže In bo v ponedeljek v Severno Korejo na dvodnevni obisk poslal desetčlansko posebno delegacijo, v kateri bo tudi vodja južnokorejskih obveščevalcev Suh Hoon.

Južnokorejsko delegacijo bo vodil svetovalec predsednika za nacionalno varnost Chung Eui-yong. Po napovedih naj bi predstavniki obeh držav govorili o možnostih zmanjšanja napetosti na polotoku, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Posebni odposlanci bodo imeli poglobljene pogovore o različnih vprašanjih ... vključno o ustvarjanju pogojev za dialog med Severno Korejo in ZDA," je sporočil tiskovni predstavnik južnokorejskega predsednika Yoon Young-chan.

Po obisku bo južnokorejska delegacija odpotovala v ZDA in o poteku obiska obvestila tamkajšnje oblasti, Seul pa je sporočil, da bo svoje dejavnosti usklajeval tudi z Japonsko in Kitajsko.

Trump napovedal srečanje ZDA-Severna Koreja?

Ameriški predsednik Donald Trump je na sobotni večerji z novinarji v Washingtonu dejal, da se bodo predstavniki ZDA sestali s predstavniki Severne Koreje, a da se mora ta država najprej "denuklearizirati". "Srečali se bomo in videli bomo, ali se bo zgodilo kaj pozitivnega," je dodal. Reuters poroča, da ni jasno, ali se je Trump šalil, ali pa bodo res kmalu formalni pogovori med obema državama.

Med olimpijskimi igrami naj bi se ameriški podpredsednik Mike Pence v Južni Koreji sestal s sestro Kim Džong Una Kim Yo-yong, ki je bila del severnokorejske delegacije, a so, kot so sporočili iz ZDA, Severni Korejci tik pred zdajci srečanje odpovedali.

Pjongjang je v soboto ponovil, da je pripravljen na pogovore z ZDA, a da ne bo privolil v določene pogoje. Predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva je za severnokorejsko tiskovno agencijo KCNA dejal, da ne bodo prosili za dialog ali se izogibali vojaškemu spopadu z ZDA.

Severna Koreja je obsodila napovedane skupne ameriško-južnokorejske vojaške vaje in napovedala protiukrepe zoper ZDA, če bodo res izvedene. Vaje naj bi se izvedle naslednji mesec. Bile so namreč prestavljene zaradi olimpijskih in paraolimpijskih iger v Južni Koreji.

Izkoristiti otoplitev odnosov

Severna Koreja je med nedavnimi zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu v Južno Korejo poslala visoko delegacijo, katere članica je bila med drugim tudi Kim Yo-yong, kar je bil prvi obisk kakega člana severnokorejske dinastije Kim v Južni Koreji po koncu korejske vojne med letoma 1950 in 1953.

Po letu močno povišanih napetosti zaradi severnokorejskega jedrskega in raketnega programa so se tako v času olimpijskih iger odnosi med Severno in Južno Korejo otoplili. Južnokorejski predsednik Mun Dže In želi to izboljšanje izkoristiti za pogovore s severom glede njegovega programa jedrskega orožja in balističnih raket.

ZDA vztrajajo, da se mora Severna Koreja odpovedati svojemu jedrskemu programu. 23. februarja je Washington oznanil največji paket sankcij zoper Pjongjang, Trump pa je obenem zagrozil z "drugo fazo", ki bi bila "zelo, zelo nesrečna za svet", če ukrepi ne bi delovali.

B. V.