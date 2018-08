ZN: Letos je v Ekvador prebežalo več kot pol milijona Venezuelcev

Venezuelo je prizadela huda gospodarska in politična kriza

11. avgust 2018 ob 14:55

Carácas,Quito - MMC RTV SLO

Združeni narodi so v petek sporočili, da je letos v Ekvador iz Venezuele prišlo več kot pol milijona ljudi, kar je ena največjih množičnih migracij v zgodovini Latinske Amerike.

Od januarja je v Ekvador tako prišlo okoli 547.000 državljanov Venezuele, ki jo je prizadela huda kriza. Večinoma so tja prišli čez Kolumbijo, ki leži med obema državama. Venezuelci bežijo pred zločini, političnim nasiljem, propadajočim gospodarstvom in hudim pomanjkanjem hrane in zdravil.

Ekvador je za mesec dni razglasil izredne razmere, potem ko je v prvem tednu avgusta v državo vstopilo 30.000 venezuelskih prebežnikov, poroča Guardian. To je skoraj desetkrat več kot število prebežnikov, ki je v istem obdobju skušalo prečkati Sredozemsko morje in prispeti v Evropo. Med januarjem in avgustom je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Evropo, večinoma Španijo, Italijo in Grčijo, po morju skušalo doseči 59.271 ljudi.

Visoki komisariat ZN-a za begunce (UNHCR) je sporočil, da je v Ekvador na dan povprečno vstopilo do 3.000 moških, žensk in otrok iz Venezuele, stopnja prihodov pa da se še povečuje. V prvem tednu avgusta je tako dnevno v Ekvador prišlo več kot 4.000 Venezuelcev.

Strah pred zaprtjem meje

Po nekaterih poročilih je razlog za večje število prihodov v Ekvador strah, da bo novi kolumbijski predsednik Iván Duque zaprl meje svoje države. Kot sporočajo iz UNHCR-ja, številni Venezuelci potujejo peš, kar traja tudi več tednov, pogoji pa so slabi. Veliko ljudem zmanjka sredstev sredi poti, zaradi česar so prisiljeni spati na prostem in beračiti, da preživijo dan.

A za številne ljudi je bolje tudi to kot pa ostati v Venezueli, kjer po napovedih Mednarodnega denarnega sklada inflacija letos dosegla milijon odstotkov. Od leta 2015 je v Kolumbijo prišlo več kot milijon Venezuelcev. Številni drugi so odšli drugam po Latinski Ameriki in v karibske države, vključno z Mehiko, Dominikansko republiko ter Trinidadom in Tobagom. Na deset tisoče jih je odšlo peš v Brazilijo.

Tiskovni predstavnik UNHCR-ja William Spindler je dejal, da bo po pričakovanjih okoli 20 odstotkov ljudi, ki so prišli v Ekvador, tam ostalo, večina pa naj bi jih potovala proti jugu v Peru ali Čile. 40 odstotkov jih je žensk in deklet, ki jim "resno grozi spolno nasilje, še posebej spolni odnos v zameno za preživetje in trgovanje z ljudmi".

Beg Venezuelcev je postal sporno politično vprašanje v sosednjih državah. Ponekod zaznavajo tudi ksenofobne odzive, opozarja Spindler. Ta teden je tako brazilski sodnik začasno blokiral prihod Venezuelcev na sever Brazilije.

B. V.