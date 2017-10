ZN: Za aprilski napad s sarinom v Kan Šejkunu odgovorne Asadove sile

Rusija in Sirija se na navedbe še nista odzvali

27. oktober 2017 ob 08:35

Washington - MMC RTV SLO

Sirska vlada je odgovorna za smrtonosni kemični napad z živčnim plinom sarinom 4. aprila v Kan Šejkunu, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi, je zapisano v poročilu Združenih narodov.

Avtorji poročila so zapisali, da so "prepričani," da je Damask v Kan Šejkunu uporabil sarin. "Današnje poročilo potrjuje, kar smo že dolgo vedeli, da je res," je vsebino poročila komentirala ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley.

Sirski predsednik Bašar Al Asad vseskozi trdi, da je bil domnevni aprilski kemični napad vladnih sil "100-odstotna izmišljotina", pri čemer ga je podprla tudi Rusija. Damask je trdil, da je bilo v vladnem napadu zadeto skladišče, kjer so uporniki hranili strupene snovi.

Izsledke v poročilu sta objavila Organizacija za prepoved kemičnega orožja in ZN-ov združeni preiskovalni mehanizem. "Prepričani smo, da je sirska republika odgovorna za uporabo sarina v Kan Šejkunu 4. aprila 2017," je navedeno v poročilu.

Haleyjeva je ob tem dejala, da kljub neodvisnim poročilom, ki ugotavljajo krivdo sirskih oblasti glede uporabe kemičnih snovi, nekatere države še vedno podpirajo režim sirskega predsednika Al Asada. "To se mora takoj končati."

"Velika Britanija obsoja to grobo kršitev pravil bojevanja in poziva mednarodno skupnost, naj sodeluje pri kaznovanju Asadovega režima," je dejal britanski zunanji minister Boris Johnson.

Damask in Kremelj še brez odziva

Sirija in Rusija se na objavljeno poročilo še nista odzvali. Rusija je sicer v torek podala veto na resolucijo, ki bi podaljšala delovanje prej omenjenega ZN-ovega združenega preiskovalnega mehanizma, edina uradne misije, ki preiskuje uporabo kemičnega orožja v Siriji.

Kaj se je zgodilo 4. aprila?

Sirski observatorij, ki se je takrat skliceval na zdravstvene vire v kraju, je po napadu navajal, da so prizadeti v napadu izgubljali zavest, bruhali in se penili. Na fotografijah, ki so jih na spletu objavili aktivisti, je bilo videti prostovoljce reševalne skupine Bele čelade, kako z vodo zalivajo ranjence. Videti je tudi najmanj dva moška s peno na ustih. Mednarodna javnost je napad ostro obsodila.

K. T.