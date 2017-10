ZN želi zbrati 369 milijonov evrov pomoči za Rohinge

V Bangladešu kmalu milijon beguncev

23. oktober 2017 ob 16:24,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 16:27

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Združeni narodi so na donatorski konferenci v Ženevi pozvali mednarodno skupnost, naj do februarja zbere 434 milijonov dolarjev (369 milijonov evrov) humanitarne pomoči za reševanje begunske krize v Mjanmaru.

Iz Mjanmara je od avgusta pred nasiljem v sosednji Bangladeš zbežalo skoraj 600.000 pripadnikov muslimanske manjšine Rohinga. Zbrana sredstva bi ZN porabil za financiranje svojih operacij v Bangladešu, ki ni zaprl svojih meja, čeprav je ena najrevnejših držav v Aziji. "To je precej kruta situacija," je dejal visoki komisar ZN-ja za begunce Filippo Grandi.

Begunci v okolici bangladeškega mesta Cox Bazar v bližini meje z Mjanmarom se soočajo s pomanjkanjem hrane in vode, zatočišč in sanitarij, zaradi česar se povečuje tveganje za izbruh bolezni. Skoraj 60 odstotkov begunskih otrok, ki so pribežali v Bangladeš, je podhranjenih. "Tu smo se zbrali, ker so na žalost potrebe še večje, kot so naše zmogljivosti," je ob odprtju konference dejala namestnica direktorja Svetovnega programa za hrano Elisabeth Rasmusson.

Pred začetkom donatorske konference, ki jo soorganizirata tudi Evropska unija in Kuvajt, so že zbrali oziroma obljubili 100 milijonov dolarjev (85 milijonov evrov). EU je obljubila dodatnih 30 milijonov evrov pomoči, pred tem pa je pomoči Rohingam namenila 21 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rohingi iz zvezne države Rakajn na severozahodu Mjanmara bežijo pred nasiljem tamkajšnje vojske, ki ga je ZN označil za etnično čiščenje nad pripadniki manjšine. Razmere so se zaostrile 25. avgusta, ko je rohingško oboroženo krilo napadlo tamkajšnjo policijsko postajo in ubilo 13 policistov.

Število beguncev naj bi doseglo milijon

Od konca avgusta je po navedbah vodje Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Williama Lacyja Swinga iz Mjanmara v Bangladeš zbežalo že skoraj 600.000 pripadnikov manjšine Rohinga. Njihovo število naj bi kmalu doseglo milijon, je opozoril.

Na donatorskih konferencah, kot je današnja v Ženevi, sicer pogosto ne zberejo zaprošenih sredstev za premagovanje kriz, je razvidno iz podatkov urada Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha).

J. R.