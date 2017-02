Zvezno prizivno sodišče zavrnilo Trumpa, ki je želel spet vpeljati prepoved vstopa

Primer še ni končan

5. februar 2017 ob 11:16

San Francisco - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je zvezni sodnik iz Seattla začasno odpravil prepoved vstopa v ZDA za državljane nekaterih držav, je administracija želela prepoved spet uvesti, a jo je zvezno prizivno sodišče zavrnilo.

Do končne odločitve prizivnega sodišča o zahtevi za odpravo odločitve zveznega sodnika je tako državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav (Jemen, Sirija, Irak, Iran, Libija, Somalija, Sudan) vstop v ZDA še naprej dovoljen.

Prizivno sodišče v San Franciscu je tako odločilo nekaj ur potem, ko je pravosodno ministrstvo vložilo pritožbo na odpravo izvršnega ukaza predsednika Donalda Trumpa o prepovedi vstopa. V pritožbi je ministrstvo zahtevalo tudi, da se do razsodbe prizivnega sodišča odločitev zveznega sodnika začasno razveljavi in prepoved nemudoma ponovno uvede.

Ministrstvo: Sodnik je presegel pooblastila

Na pravosodnem ministrstvu menijo, da je zvezni sodnik s svojo odločitvijo presegel pooblastila, kršil določilo o ločitvi oblasti, si prisvojil pooblastila predsednika države kot vrhovnega poveljnika in podvomil v njegovo oceno nacionalne varnosti. Dodali so, da je kongres predsedniku dal "neodtujljivo pooblastilo za prepoved vstopa kakršnekoli vrste" obiskovalcev. Po mnenju ministrstva je odločitev zveznega sodnika škodljiva za javnost in praktično brez pravnih temeljev.

Prizivno sodišče je zveznima državama Washington in Minnesota, ki sta prvi izpodbijali Trumpov izvršni ukaz o prepovedi vstopa v državo, za odgovor na pritožbo pravosodnega ministrstva dalo čas do ponedeljka zjutraj po srednjeevropskem času.

B. V.