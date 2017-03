Niko, "poslednji Mohikanec" biševskega Mezzoporta

11. epizoda interaktivne serije

27. marec 2017 ob 07:13

Biševo - MMC RTV SLO

Barba Niko in teta Odesa sta Biševljana z najdaljšim stažem na otoku. Odesa je nekoč prodajala vstopnice za Modro špiljo, Niko, ki je danes zadnji biševski ribič, pa je vanjo vozil turiste.

Niko se je rodil na Biševu in se nato šolal v Komiži. Z Odeso sta se spoznala v Avstraliji, kamor so se najprej izselili Odesini starši, za njimi pa še Niko. Po vrnitvi iz Avstralije sta se vrnila v Split, od koder sta se preselila na Biševo. Niko je dober v marsičem; kot mladenič je sekal gozdove v Perthu in zidal hiše po Dalmaciji, z lastnimi rokami je pomagal zgraditi tudi glavni biševski pomol, šolo in zadružno solilnico rib v Portu. Največja Nikova strast pa je ribolov.

Pri svojih 76 letih se še vedno vsak dan odpravi na ribolov. Največkrat nastavlja vrše in z vabo lovi hobotnice, mojstrsko pa obvlada vse ribolovne tehnike. Niko morje in ribe, ki se skrivajo pod gladino, čuti. Lovi z nedoumljivim instinktom - spremeni se v nekakšno polkopensko in polmorsko bitje. Ribe so njegove življenjske sopotnice, pozna vse njihove navade, ukane in skrita prebivališča. Pozimi pogosto lovi velike murene, k s svojim strupenim ugrizom nepazljivemu ribiču lahko odgriznejo prst ali resno poškodujejo roko.

Barba Niko je tako 'poslednji Mohikanec' biševskega Mezzoporta.

Na drugi strani Biševa, v gornji Salbunari, pa s svojim nenavadnim konjičkom še en bodoči otočan oživlja staro biševsko tradicijo; Tonko, z vzdevkom Oiga, je viški električar, ki se bo po upokojitvi za stalno preselil na Biševo in tu vzgajal čebele ...