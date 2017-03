Sporni Uber našel novo tržno nišo – prevažanje potnikov po Jadranskem morju

Če bo projekt na Hrvaškem uspešen, sledita še Grčija in Tajska

18. marec 2017 ob 12:57

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Ameriški ponudnik prevozov prek mobilne aplikacije Uber namerava v Dalmaciji premierno ponuditi novo storitev UberBoat, s katero bo omogočal prevoz potnikov po morju.

Medtem ko hrvaški taksisti tudi s fizičnim nasiljem nasprotujejo poslovanju Uberjevih voznikov na Hrvaškem, vodstvo podjetja napoveduje novo storitev v Dalmaciji. Kot so napovedali, bodo lastnikom gliserjev prihodnje poletje ponudili možnost, da prek Uberjeve aplikacije prevažajo potnike ob hrvaški obali.

Storitev bo namenjena tako turistom kot tudi lokalnemu prebivalstvu, posebej tistim, ki živijo na otokih, je novinarjem v Zagrebu povedal generalni menedžer Uberja za jugovzhodno Evropo Davor Tremac.

Želijo še v Grčijo in na Tajsko

Dejal je, da so začeli pogajanja s potencialnimi partnerji, ki že ponujajo storitve pomorskega prevoza na območju Splita in Dubrovnika. Uber načrtuje, da bo do julija prihodnje leto lahko ponudil storitve ob celotni hrvaški obali. Če se bo poslovna poteza pokazala za uspešno, sta naslednji državi, v katerih bodo ponudili UberBoat, Grčija in Tajska, so napovedali.

Tremac je izpostavil, da bodo pogodbe na Hrvaškem podpisali samo s prevozniki, ki imajo vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje javnega prevoza po morju. Partnerji bodo lahko nadaljevali svoje običajno delo, lahko pa bodo opravljali tudi posamezne prevoze prek UberBoata.

Od Splita do Hvara za 50 evrov

V Uberju vidijo priložnost za zaslužek v dejstvu, da gre skozi dalmatinska pristanišča v poletnih mesecih več kot osem milijonov potnikov in da obstaja veliko povpraševanje za prevoz na otoke.

Z aplikacijo bodo olajšali ponudbo prevoza. Cene bodo odvisne od velikosti plovila. Ocenjujejo, da bo potovanje med Splitom in otokom Hvar v gliserju, ki sprejme med osem in 12 potnikov, stalo približno 50 evrov na osebo. Uberjeve cene bodo podobne tistim, ki jih prevozniki praviloma zaračunavajo za "morski taksi".

Uber na Hrvaškem močno prisoten

V Uberju so poudarili, da je Hrvaška eden od njihovih trgov, ki se najhitreje krepi. Tam imajo približno 1500 voznikov in 100.000 registriranih dejavnih uporabnikov. Pričakujejo, da bodo imeli v naslednjih treh letih 10.000 voznikov, letos pa načrtujejo, da bodo prepeljali trikrat več turistov kot lani, ko so jih 35.000.

Hrvaški taksisti močno nasprotujejo Uberju, hrvaško ministrstvo za promet pa je presodilo, da Uber s svojim načinom poslovanja krši hrvaški zakon o prevozu potnikov v cestnem prometu. Predstavniki Uberja so se udeležili skupine, ki pripravlja nov zakonski predlog. Prizadevali si bodo za določitev statusa partnerja-voznika, ki bo dobil dovoljenje za delo, ter za dodatno liberalizacijo taksi trga na Hrvaškem.

Ostri očitki podjetju

Uber je začel storitve v cestnem prevozu na Hrvaškem ponujati jeseni 2015, hrvaški mediji pa so poročali, da je v letu in pol plačal skoraj tri milijone kun (400.000 evrov) kazni zaradi kršitev zakonov.

Tamkajšnji taksisti poudarjajo, da ne nasprotujejo poslovanju Uberja, a zahtevajo enake razmere za vse, ki se ukvarjajo s taksističnim prevozom. Uber ima nasprotnike tudi v Sloveniji. Nekateri sindikati so opozorili, da predstavlja eno tistih podjetij, ki "ustvarja dobiček na podlagi degradacije standardov" dela in "prekarizacije ter espejizacije dela".

T. H.