Tina Maze: Fotografija Lindsey Vonn je še vedno na hladilniku

19. oktober 2017 ob 20:26

Nekdanja smučarska šampionka Tina Maze tudi po koncu kariere s hladilnika ni umaknila fotografije svoje večne tekmice Lindsey Vonn.

Začnimo na začetku. Andrea Massi, ki je najbolj zaslužen za izjemne uspehe Tine Maze, je dal fotografijo na hladilnik, da bi se Tina znebila "sindroma Vonn" in da bi v njej vzbudil kruto tekmovalnost. Taktika je bila, kot je znano vsej Sloveniji, uspešna. Kako se je odzvala, ko se je fotografija pojavila v kuhinji, je Tino v pogovorni oddaji Od blizu vprašala novinarka in pisateljica Vesna Milek.

"Čuden občutek je bil, provokacija, ki mi je pomagala." Kako pa se zdaj počuti, ko jo pogleda: "Hvaležna sem za vse trenutke, ki sva jih skupaj doživeli. Izboljšala me je njena karizma, to, da jo je Andrea vedno dajal za zgled, kot primer, da sem jaz edina tista, ki jo lahko ustavi. Ko sem začela dvigovati nivo, pritiskati na Lindsey, je ona počasi, počasi začela izgubljati. Tisto sezono se je nato žal poškodovala."

Imava odnos, ki sva ga želela

Tina je v intervjujih večkrat povedala, da si zelo želi, da bi imela z Massijem končno odnos brez športa. Zdaj ko ga imata – ali ji je malo dolgočasno? "Ne. Obema zelo ustreza, ni teh stresnih situacij," je povedala sprva, nato je dodala: "Odnos ni bil enostaven, 24 ur na dan sva bila skupaj, na trenutke nisva videla več, kako naprej. Zdaj je vse veliko lažje in boljše in se razvija drug odnos, ki sva ga oba želela."

Kako pa je v "normalnem" svetu, zunaj gladiatorske arene: "Super, na začetku je bil velik šok, saj vsak dan daješ sto odstotkov, se ukvarjaš sam s sabo, kaj lahko še izboljšaš, kaj te ovira, da ne dosežeš rezultatov. Potem se stvari spremenijo, imaš neko praznino, ampak vseeno je toliko drugih stvari, ki me veselijo, sem našla druge stvari, ki me zapolnijo."

Nekaj pa le pogreša: "Šport ustvarja evforijo, to navdušenje množice lahko mogoče v določenem smislu ustvarjajo le še glasbeniki. Imeti energijo množice je nekaj, kar pogrešam, in bi zato nadaljevala, da bi imela stik z množico, podporo, istočasno dihanje in razmišljanje o nečem, to so trenutki, ki jih pogrešam, jih cenim, ker sem jih doživela."

"Mateja in Tina sta si podobni"

Gost presenečenja je bil Vito Divac, novinar, ki je napisal biografijo Jaz, Tina. Najprej jo je primerjal z drugo slovensko smučarsko šampionko, Matejo Svet, ki je Tini poslala intimno pismo na vrhuncu njene osebnostne in športne krize: "Zelo sta si podobni po smučarskem značaju. V življenju pa je Mateja bolj zaprta kot Tina. Tina se je odprla. Se ji vidi na obrazu."

Kaj je še Tina povedala, lahko prisluhnete spodaj.

