Začetek sezonskega cepljenja proti gripi

Akcijske cene cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu v ZD Ljubljana

15. oktober 2017 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo v ponedeljek začeli cepiti proti gripi. Cepljenje posebej priporočajo starejšim od 65 let in kroničnim bolnikom.

Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih, so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Poleg kroničnih bolnikov in njihovih družinskih članov ter starejših cepljenje še posebej priporočajo tudi tistim z izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom v starosti od šest mesecev do drugega leta in njihovim družinskim članom ter nosečnicam in njihovim družinskim članom.

Prav tako je cepljenje priporočljivo za zdravstvene delavce, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge, ter za druge delavce v nujnih službah.

Število cepljenih upada

V Sloveniji je precepljenost proti gripi med najnižjimi v EU-ju. Preteklo sezono je bilo cepljenih manj kot 70.000 ljudi, kar je precej manj kot pred približno desetimi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Cepljenje bo potekalo pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ-ja po celi Sloveniji. Cena cepljenja za odrasle je 14 evrov, za otroke do treh let 12 evrov, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa sedem evrov.

Cepljenje po akcijski ceni

Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana pa bo letošnjo jesen znova izpeljal akcijo cenejšega cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu Zdravo v naravo. Akcija, ki se je že začela, bo potekala pri izbranih osebnih zdravnikih v vseh enotah ZD Ljubljana. Cena cepljenja je 20 evrov.

Po navedbah ZD Ljubljana je jesen najboljši čas za začetek cepilne sheme, v kateri je treba za učinkovito zaščito prejeti tri odmerke, če želimo biti spomladi pripravljeni za odhod v naravo.

Letošnja jesen je zelo topla in vlažna, zato je zaščita ustrezna že po dveh odmerkih, ki jih je mogoče dobiti tudi po pospešeni shemi s 14-dnevnim razmikom. Klopi bodo namreč ob takšnem vremenu aktivni še nekaj časa, saj se zimsko mirovanje zanje začne šele, ko se temperature spustijo pod pet do sedem stopinj Celzija.

Večje zanimanje za cepljenje

V letih od 2010 do 2015 so na leto v povprečju izvedli 2.900 takšnih cepljenj. Akcijo cenejšega cepljenja so lani jeseni izvedli prvič, konec leta pa je bilo vseh cepljenj kar 7.400. Akcijo so ponovili letos spomladi, cepljenj pa je bilo konec maja že več kot 10.000.

G. C.