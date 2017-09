Apple s svojim novim paradnim mobilnikom iPhone X

Bo dovolj konkurenčen za Samsung, Huawei?

12. september 2017 ob 21:07

Ljubljana - STA

Ameriški tehnološki velikan Apple je predstavil novo generacijo pametnih mobilnikov Iphone. To sta iPphone 8 in iPhone 8 Plus, pa še zmogljivejši in dražji iPhone X, ki bo Applov paradni model.

Novi paradni model nosi oznako X, kar je rimski znak za številko 10, nakazuje pa tudi počastitev 10-letnice predstavitve prve generacije mobilnikov Iphone.

Iphone X se ponaša z visokokakovostnim zaslonom s tehnologijo OLED, ki sega do roba telefona, podporo za obogateno resničnost, brezžičnim polnjenjem in prepoznavo obraza za odklepanje zaslona. Obenem nima več tipke "home". Narejen je iz stekla in nerjavečega jekla. Njegova cena se bo začela pri 999 ameriških dolarjih.

Predstavili so tudi novo, tretjo generacijo pametne ure. Glavna posebnost nove pametne ure Apple Watch Series 3 je v tem, da lahko sama vzpostavi povezavo z mobilnim omrežjem, tako da za to ne potrebuje več povezave z mobilnikom Iphone. Poleg tega so predstavili nov model večpredstavnostne naprave Apple TV, ki po novem podpira resolucijo 4K. Obe napravi bosta na voljo 22. septembra.

Analitiki se sprašujejo, ali bo Apple z novo generacijo navdušil trg, kot mu je to uspelo pred 10 leti s prvo generacijo. Zdaj že pokojni soustanovitelj in legendarni prvi mož Appla Steve Jobs je prvi Iphone predstavil 9. januarja 2007, v prodajo pa ga je poslal 29. junija istega leta.

Iphone je dosegel velik uspeh in obenem korenito vplival na nadaljnji razvoj mobilne industrije. Bistveno je pripomogel tudi k temu, da je Apple danes največje podjetje na svetu po tržni vrednosti. Od začetka leta se je tečaj Applovih delnic zvišal za približno 40 odstotkov. Apple s prodajo Iphonov ustvari približno tretjino svojih prihodkov.

Huawei, Samsung ostra konkurenca

Vendar pa se Apple na trgu pametnih mobilnikov spopada z ostro konkurenco. Junija in julija ga je po prodaji pametnih mobilnikov na svetovni ravni prvič prehitel kitajski Huawei in ga tako zrinil z drugega mesta – vodilni proizvajalec pametnih mobilnikov ostaja južnokorejski Samsung, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kažejo podatki tržno-analitske hiše Counterpoint Research.

Samsung je nedavno predstavil nov model pametnega mobilnika Galaxy Note, kmalu naj bi drugo generacijo svojega mobilnika Pixel predstavil tudi ameriški Google.

Tokratna predstavitev Applovih novosti je potekala v zgradbi Steve Jobs Theatre v Applovem novem kampusu v Cupertinu, kamor se bodo zaposleni preselili še letos.

Al. Ma.