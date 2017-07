Armstrongovo torbo za Lunin prah prodali za 1,8 milijona dolarjev

V njej še vedno sledi prahu in nekaj kamnov

21. julij 2017 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Torbo, v kateri je ameriški astronavt Neil Armstrong zbral prve vzorce prahu z Lune, so v četrtek na dražbi v New Yorku prodali za 1,8 milijona dolarjev oziroma 1,55 milijona evrov.

Belo torbo z misije Apollo 11, v kateri so še vedno sledovi luninega prahu in manjši kamni, je po telefonu kupil anonimni kupec.

Torba je bila edini predmet z misije Apollo 11, ki je bila v zasebnih rokah. Po vrnitvi odprave na Zemljo so namreč skoraj vse predmete predali muzeju Smithsonian, torba pa je pomotoma ostala v škatli v Nasinem vesoljskem središču Johnson.

Tam so jo že skoraj zavrgli, a so si premislili in jo podarili zbiratelju, ki je v Kansasu imel vesoljski muzej in ni vedel, od kod izvira. Ko so ga kasneje obtožili kraje, prevare in pranja denarja, mu je zvezni preiskovalni urad FBI torbi zasegel skupaj s številnimi drugimi predmeti, nato pa so jo leta 2015 prodali na vladni dražbi. Za 995 dolarjev (853 evrov) jo je kupila odvetnica iz Illinoisa.

Ker je v torbi opazila temne madeže, je odvetnica poslala torbo na testiranje ameriški vesoljski agenciji Nasa. Ta je lani potrdila, da je v torbi lunin prah.

Nasa si je nato prizadevala dobiti torbo nazaj, letos pa je ameriški zvezni sodnik razsodil, da je po zakonu lastnik torbe odvetnica. Ta je torbo ponudila na dražbi avkcijske hiše Sotheby's. Tam so pričakovali, da bodo zanjo iztržili med dva in štiri milijone dolarjev.

Torbo iz negorljivega materiala, ki je nekoliko raztrgana, so prodali ob 48 obletnici pristanka Apolla 11 na Luni leta 1969, še poročajo agencije.

Al. Ma.