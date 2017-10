Na testu: Kozmetični popravki - Samsung Galaxy J7 (2017)

Ni vse zlato, kar se sveti

17. oktober 2017 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Samsung ima lepo razdelano strategijo ponujanja vedno novejših, posodobljenih različic svojih telefonov. Pri seriji S gre za najboljše telefone, ki so vsak zase dobro trženi, pri seriji A in J pa je marketing malo spremenjen, saj se telefoni iste serije iz različnih let ločijo med sabo samo v letnicah.

Namen je v tem, da strank ne zmedejo z vedno novimi imeni, hkrati pa na ta način dobijo zveste uporabnike telefonov določene serije. Model Galaxy J7 je torej letos zopet prišel na trg, a tokrat z le nekaj kozmetičnimi popravki.

Marsikaj, kar zadeva zunanjost telefona, je lepo posodobljeno. Največje spremembe je bilo deležno ohišje, ki je zdaj iz aluminija in trdno zaprto. Zadnje stranice se tako ne da več odstraniti in dostopati do baterije. Za to niti ni potrebe, ker je baterija, zmogljivosti 3600 mAh, res vzdržljiva. Tako kot predhodnik je tudi letošnji model zdržal več kot 30 ur, natančneje okoli 37 ur, seveda glede na uporabo, opisano ob koncu članka.

Baterija se še najbolje obnese pri predvajanju videoposnetkov, malo slabše pri igranju grafično zahtevnih iger ali brskanju po spletu. Ta rezultat je možen, če je izklopljena funkcija AOD, funkcija ves čas delujočega zaslona. Če je ta funkcija vklopljena, baterija zdrži kar za 30 odstotkov manj. Dodatna težava je, ker ni možnosti hitrega polnjenja baterije. Zaradi trdno zaprtega ohišja so reže za kartice SIM (lahko sta kar dve naenkrat) in kartice microSD ob strani telefona.

Drugo pomembno posodobitev je doživel zaslon. Ta je sicer povsem enako velik kot pri predhodniku, torej ima 13,97 cm (5,5 palcev) po diagonali in uporablja tehnologijo Super AMOLED. A zdaj prikaže sliko razločljivosti 1080 x 1920 slikovnih točk. Slika je dovolj ostra in barvita za nemoteno uporabo.

Tudi ob močnem soncu se zaslon dobro obnese. Nad zaslonom je na eni strani zvočnika leča sprednje kamere, tako kot pri predhodniku pa se na drugi strani nahaja majhna bliskavica LED. Ob spodnjem robu sta vhoda 3,5 mm za priklop slušalk in vhod microUSB za priklop polnilnika. Tudi tu nov standardni vhod USB-C ni našel svojega mesta.

Pod pokrovom pa ...

Za ta cenovni razred je povsem razumljivo, da so morali pri izdelavi telefona malo varčevati pri nekaterih vgrajenih komponentah. A zakaj so varčevali tako, da niso posodobili čipa Exynos, ki je povsem enak tistemu v lanskem modelu? Ima sicer osemjedrni procesor hitrosti 1,6 GHz in grafično enoto Mali T-830 MP1, ki pa že pri lanskem modelu nista zmogla grafično zahtevnih opravil.

Tokrat pa mora čip poskrbeti za dvakrat več slikovnih točk na zaslonu, zato ni nenavadno, da je telefon pri grafično zahtevnih opravilih (igricah) in tudi pri grafično malo manj zahtevnih opravilih nekoliko počasen. Na mobilni telefon je naložena novejša različica operacijskega sistema Android 7.0., prek katere teče znani Samsungov uporabniški vmesnik UX. Ta je pravzaprav enak kot pri dražjih modelih in ponuja številne nastavitve in prilagoditve.

Samsung je poleg lastnih aplikacij in Googlovega paketa dodal še paket Microsoftovih aplikacij (Office, Skype, OneDrive). Večina Samsungovih in Microsoftovih aplikacij pravzaprav ni naloženih na telefon, gre le za bližnjice do spletnih potralov, od koder je možno te aplikacije sneti. Je pa lepo, da ima uporabnik to možnost.

V osnovi na telefonu ni predvajalnika videoposnetkov, zanje poskrbi kar Galerija, za predvajanje glasbe je na voljo le Google Play Music. Tadva kar spodobno opravita svoje delo, če želite še kakšne posebne nastavitve, pa so tako ali tako na voljo številne namenske aplikacije.

Zvok iz vgrajenega zvočnika, ki je ob strani telefona, je povprečno močen, čeprav razmeroma jasen. Kakovost zvoka se malo poslabša ob uporabi slušalk, kar pa je tako ali tako običajno. Ljubitelji radia boste navdušeni nad vgraditvijo radijskega sprejemnika.

Povprečen fotoaparat

Fotoaparat je glede na predhodnika doživel le manjšo nadgradnjo. Še vedno posname fotografije do 13 MP, a zaslonka tokrat omogoča večji zajem svetlobe. Kakovost fotografij je še vedno povprečna.

Malo boljše so tiste fotografije, ki so posnete ob dovoljšnji svetlobi, pa še tu je treba vklopiti način HDR. So pa presenetljivo zmanjšali intenzivnost barv, kar je bilo pri prejšnjih Samsungovih modelih kar pravilo. Ob slabših svetlobnih pogojih kakovost fotografij občutno pade.

Kamera lahko zajame videoposnetke do razločljivosti 1080p. Posnetki so lepi, z dovolj prikazanimi podrobnostmi, tudi samodejno ostrenje deluje zadovoljivo. Galaxy J7 (2017) ima vgrajen še sekundarni fotoaparat, s katerim je mogoče zajeti sebke do velikosti 13 MP. Ta zelo dobro opravi svoje delo, z vgrajeno bliskavico pa so tudi sebki v slabših svetlobnih razmerah več kot zadovoljivi.

Sklepne misli

Samsung Galaxy J7 (2017) bi bil odlična izbira za povprečnega uporabnika, saj ponuja lepo oblikovan telefon z dobrim zaslonom in zelo dobro baterijo. A tisti, ki uporabljajo telefon za kakšna grafično bolj zahtevna opravila, bodo razočarani, saj se pod lepo prenovljeno zunanjostjo skriva star motor. Za približno 370 evrov, kolikor stane pri nas, je mogoče dobiti mnogo zmogljivejše telefone.

Uporaba modela Samsung Galaxy J7 (2017) na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično zahtevne), zajem desetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem dvominutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE (klici, sporočila) in z vklopljeno povezavo WiFi (prenos podatkov).

Čas trajanja baterije na testu: 37 ur.

Vladimir Milovanović