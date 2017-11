Prestižna evropska nagrada za slovenski probiotični napitek na osnovi sirotke

Inovativni prehranski izdelek On My Whey skupine slovenskih študentov je prejel tretjo nagrado na letošnjem evropskem tekmovanju Ecotrophelia. Želja vseh sodelujočih v projektu je izdelek, probiotični napitek na osnovi sirotke z dodanim prosom v treh sadnih okusih, pripeljati na police trgovin.

Ecotrophelia je tekmovanje na področju razvoja novih, ekoloških in inovativnih živilskih proizvodov. Na njem se vsako leto pomerijo ekipe študentov različnih smeri in različnih študijskih programov. Na slovenskem tekmovanju se je letos pomerilo rekordnih sedem ekip s 27 člani, na evropskem tekmovanju pa je sodelovalo 16 ekip, je pojasnila vodja projekta Petra Medved Djurašinović iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Slovensko zmagovalno ekipo, ki jo je izbrala osemčlanska strokovna komisija, sestavljajo Sabina Vrecl, Neža Miklavič, Gregor Sok, Nina Ogorevc in Lea Prelovšek, izdelek pa so razvili pod mentorstvom Aleša Kuharja z ljubljanske biotehniške fakultete.

Kot so pojasnili študenti, je sirotkin napitek za ljudi, ki se jim pogosto mudi in bi kar na poti želeli zaužiti zdrav prigrizek. Pri izdelavi so uporabili samo ekološke sestavine domačih proizvajalcev, med inovativnimi vidiki pa je tudi embalaža - blazinica, pri proizvodnji katere je prav tako uporabljena sirotka.

V Londonu so se z vrstniki iz Evrope pomerili 21. in 22. novembra. Prvo mesto je osvojila ekipa iz Grčije, ki si je prislužila nagrado v višini 6.000 evrov, na drugo mesto se je uvrstila britanska ekipa, ki je domov odnesla 4.000 evrov, slovenska ekipa pa si je s tretjim mestom prislužila nagrado v višini 2.000 evrov.

Slovenska ekipa je zelo ambiciozna. Študentje nameravajo ustanoviti podjetje Sunny Alps, pod okriljem katerega bi svoj izdelek prinesli na trgovinske police. Kot so izračunali, bi morali za vsak napitek zaračunati okoli 1,77 evra, v prvem letu pa bi za pozitivno poslovanje morali prodati nekaj manj kot 300.000 primerkov.

Razvoj izdelka v sodelovanju s podjetji

Kot je poudaril Kuhar, so študenti k dosedanjemu razvoju pritegnili številna vidna podjetja, med njimi Mlekarno Planika, Frutarom Etol, Vila Natura in Tuba Lajovic, zato bi projekt zelo kmalu lahko napredoval v naslednje faze.

Doslej namreč še noben izdelek, ki je nastal v okviru tekmovanja Ecotrophelia v Sloveniji, ni dosegel polic trgovin, v Evropi pa je takšnih primerov veliko. Darja Jamnik iz Mercatorja Embe, ki zastopa Slovenijo v mednarodni komisiji tekmovanja, je spomnila, da so pretekla tekmovanja potekala v času zelo zaostrenih gospodarskih razmer. "Gospodarska situacija je zdaj veliko boljša," je spomnila, zato vidi veliko priložnost tako za letošnji zmagovalni projekt kot tudi za ideje ekip iz prejšnjih let. Tudi te imajo še vedno možnost realizacije, je spomnila.

Tekmovanje pomembno tudi za študente

Poleg razvoja inovativnih prehranskih izdelkov je tekmovanje Ecotrophelia izrednega pomena tudi za študente. "Poleg timskega dela zahteva veliko vložka v obliki časa, znanja, sodelovanja in iskanja novih idej," je poudarila direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije Tatjana Zagorc. Med drugim kaže, da sodelujoči študenti po koncu študija praktično nimajo težav z iskanjem službe.

Bo pa za bolj sistematičen razvoj takih kadrov treba spremeniti oziroma prilagoditi šolski sistem, so opozorili govorci. Kuhar tako obžaluje, da trenutno tovrstne zelo koristne in uspešne aktivnosti potekajo ad hoc in jih študenti opravljajo ob svojih običajnih zadolžitvah in obveznostih. "Treba je začeti z vzgojo kadrov, da se bodo znašli na zahtevnem prehranskem trgu čim prej, ko zapustijo naše varno gnezdo," je poudaril.

Kot je pojasnil, velike evropske prehranske fakultete zelo veliko pozornosti namenjajo praktičnemu delu v lastnih razvojnih laboratorijih, v Sloveniji si za to šele prizadevamo. Tudi na univerzitetni, znanstveni ravni so programi v tujini zelo usmerjeni v prakso, študenti tako dobijo občutek za dogajanje na trgu in s svojim znanjem zelo hitro lahko preskočijo na realni trg. "V Sloveniji imamo na tem področju problem, a mladi ljudje, tudi naši študentje, tukaj kažejo drugo energijo," dober znak poudarja Kuhar.

V Sloveniji tekmovanje Ecotrophelia poteka že od leta 2008, leta 2011 pa je Slovenija že zasedla tretje mesto, takrat z izdelkom iz kategorije prosenih kosmičev z imenom Crunchy Milly.