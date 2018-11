Video- in avdioznanost: V 100 letih bi Zemlja lahko ostala brez helija

Vsako leto nam z Zemlje uide nepredstavljivih 175 milijonov kubičnih metrov helija. Po nekaterih ocenah bo helija čez približno 100 let na Zemlji zmanjkalo. Vse to in še več v oddajah o znanosti na RTV SLO.

Ko omenimo helij, pomislimo na balone, ki letijo po zraku, in na to, da nam spremeni glas. Toda helij je veliko pomembnejši. Brez njega ne delujejo naprave za magnetno resonanco. Pri svojih poskusih ga uporabljajo fiziki in z uporabo helija so odkrili Higgsov bozon. Vendar ta dragoceni vir izgubljamo.

Helij je plin brez barve, vonja in okusa. Kaj so še njegove značilnosti? "Gre za najlažjega predstavnika družine elementov, ki jim pravimo žlahtni plini. Helij je dejansko najbolj nereaktiven element v periodnem sistemu. Poleg tega pa ga odlikuje tudi najnižje vrelišče med vsemi znanimi snovmi," je v oddaji Ugriznimo znanost pojasnil Matic Lozinšek (Odsek za anorgansko kemijo IJS).

Tako zelo je lahek, da Zemljina težnost komajda kaj vpliva na njega in nam zato uhaja. "Helij, ki nam pobegne v atmosfero, sčasoma uide v vesolje. Kajti za razliko od običajnih plinov, ki sestavljajo našo atmosfero, kot sta dušik in kisik, ki tvorita dvoatomne molekule, helij v plinastem stanju obstoji v obliki posameznih atomov," je povedal. "Ti atomi imajo zelo majhen premer, zato nam helij pobegne celo čez gumo." Zato s helijem napihnjeni baloni, ki se navadno kupijo po raznih sejmih, po nekaj dnevih uplahnejo. Trenutno na svetu ni materiala, ki bi popolna ustavil uhajanje tega plina.

Ogromno helija se potroši in porazgubi pri letenju s cepelini, vodljivimi togimi zračnimi ladjami. Njih industrija se je pred desetletji začela obujati, saj imajo nekatere zrakoplovne prednosti: na nebu lahko lebdeč ostanejo dolgo. Koristijo se med drugim za panoramske polete, znanstvene poskuse in varnostni nadzor.

Največ helija, kar 80 odstotkov, se trenutno pridobi iz nahajališč zemeljskega plina v ozkem pasu ZDA: Teksas, Oklahoma, Kansas, del Skalnega gorovja. ZDA so že pred 2. svetovno vojno omejile izvoz helija in ga zato niso prodale Nemcem. Nemci so zato v svojem cepelinu Hindenburg morali uporabiti vodik, kar je privedlo do znane nesreče.

Helij je drugi najpogostejši element v vesolju, a na Zemlji je redek. Nastaja v Zemljini notranjosti pri razpadu radioaktivnih elementov, kot sta uran in torij. Alfa delec, ki pri tem odleti, ni nič drugega kot helijevo jedro. Po razpadu se dviga in ko naleti na nepropustne plasti, se ustavi in tam nabira, je pojasnil Lozinšek. In ker te plasti zadržijo tudi nafto ali zemeljski plin, se pogosto pojavlja skupaj z njima. Ne pa vedno v količinah, ki bi omogočale ekonomsko smiselno izkoriščanje.

Lozinšek je navedel nedavno znanstveno raziskavo, ki je pokazala, da so precej obsežna nahajališča tudi na območju vzhodnoafriškega tektonskega jarka. "Pomanjkanje kratkoročno torej ne preti, vsekakor pa bi bilo smiselno s tem neobnovljivim virom pametno ravnati."

Iz Zemljinega ozračja ga ni smiselno pridobivati, saj so njegovi delci preredki. So pa z njim bogati plinski velikani Osončja, kot je Jupiter.

Zakaj nam spremeni glas

Zakaj helij pri vdihavanju spremeni glas? "Ko govorimo, glas iz pljuč teče skozi sapnik na glasilke, ki zanihajo. To je v bistvu glas," je pojasnil Igor Fajdiga s klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo na ljubljanskem kliničnem centru. Glas se potem še oblikuje v t. i. odzvočni cevi: žrelu, nosni ter ustni votlini. Vse to prispeva h končnemu glasu vsakega posameznika. Helij ima na vse to svojstven vpliv, saj je bistveno lažji in zvok skozenj potuje bistveno hitreje - približno trikrat. Glasilke se pri tem gibljejo nespremenjeno, pri tem so bistveni faktorji masa glasilk, njih napetost in dolžina. Helij nanje in s tem na tvorbo glasu neposredno ne vpliva. Sprememba nastane v odzvočni cevi, saj se zvok skoznjo prebije prej in pri tem poudari visoke tone, višje frekvence je izzvočil Fajdiga. Spremeni se barva glasu, ki ga slišimo kot višjega.

Marsikdo se rad zabava z vdihavanjem helija in posledičnim smešnim govorjenjem. To načeloma ni nevarno, saj je helij žlahten plin in ne povzroča kemijskih reakcij, je zagotovil sogovornik. Se je pa treba zavedati, da se pri vdihovanju helija ne diha, ne pridobiva se telesu nujno potrebnega kisika. Posledično s helijevskimi norčijami ni dobro pretiravati, saj bi daljše početje pripeljalo do znakov zadušitve. Vdihnemo ga največ dvakrat, potem pa je na vrsti dobri stari zrak.

Uporaben tudi v zdravstvene namene

Poleg te smešne, ne preveč splošno uporabne vloge pa ima helij še marsikatero drugo. Z njim se lahko celo zdravi. "Uporaben je v kombinaciji s kisikom. Ta mešanica se imenuje helikos. Kisika je toliko kot v normalnem zraku. Uporabljamo ga predvsem v primerih, ko imamo v dihalih ožine, ki jih je težko premostiti. Helij je lažji, nudi manjši upor in skozi ožine lažje prehaja," je povedal Fajdiga.

Uporabljajo ga tudi potapljači, a z nekoliko drugačnim namenom. Soočajo se namreč z nevarnostjo embolije, ki nastane razpenjanja dušika. Slednji se ob velikih globinah in pritisku v krvi raztopi. Ko se potapljač vrača na površino, se tlak zmanjša, v krvi pa se lahko pojavijo mehurčki ponovno uplinjenega dušika. Žile lahko zamašijo. Pri heliju tega ni.

Še več o heliju v spodaj pripeti oddaji Ugriznimo znanost z naslovom: Ali izgubljamo helij?

Če ste jih zamudili, so spodaj pripete tudi vse preostale junijske oddaje Ugriznimo znanost, Frekvenca X ter Možgani na dlani. Vabljeni k poslušanju! Vse so dostopne tudi v našem arhivu RTV 4D.

Al. Ma.