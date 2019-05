Daniela Nebec je pri 94 letih izdala pesniško zbirko

“NAIVA – mix” nosi naslov pesniška zbirka gospe Daniele Nebec. Zbirka je izšla ob podpori prijateljice in direktorice DEOS Centra starejših Notranje Gorice Ane Petrič, kjer gospa Daniela živi v varovanem stanovanju.

"Svet doživljam kot kaos"

Objavljeno: 31. maj 2019 ob 18:48

MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Daniela Nebec.Foto: Radio Prvi

Ob tej priložnosti so pripravili tudi kulturno prireditev in gospo predstavili kot navdih mlajšim generacijam. Eno izmed njenih pesmi, Potico, sta uglasbila zaposlena, Urša Šmalc in ekonom Igor Bezek. Svojo ljubezen zdaj deli z rožami, križankami, pletenjem in glasbo.

"Vse to me bogati že vse življenje. Poglejte, koliko rož imam na balkonu! In kako lep razgled na Sveto Ano, Krim. Ko sem prvič videla to stanovanje, sem rekla: “Je že moje.” Tu sem sedem let," pravi.

Gospa Daniela je v pokoju že 40 let. Vso delovno dobo je preživela v enem podjetju kot računovodkinja. "Delo računovodkinje mora biti natančno, a številke sem imela rada. Še zdaj jih imam in vodim “računovodstvo” za svojo pokojnino. Vendar pa sem šla v pokoj rada, začutila sem svobodo. Posvetila sem se otrokom in hobijem."

V nekem obdobju v življenju se je odločila, da bo živela na morju. Tam je ostala 12 let, saj ima morje zelo rada, v samoti pa je uživala. Ko pa je začutila, da ne bo več kos vsakdanjim obveznostim, se je odločila za varovano stanovanje. "Zdaj je življenje zares drugačno kot včasih. Svet občutim kot kaos. Zdi se, da mladi živijo tako hitro, da se ne bodo spominjali niti lepih niti težkih stvari, saj mimo njih vse kar beži."

Gospa Daniela Nebec se je izida zbirke izjemno razveselila, čeprav je knjižico sprva čutila kot vsiljivca. "Razmišljala sem tudi o tem, da sem dala na plano svoje najintimnejša doživetja."

Hvaležna je za vso podporo pri izdaji knjižice in zaposlenima, ki sta uglasbila in zapela pesem Potica.

Storž





Lucija Fatur, Radio Slovenija