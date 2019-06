Demenci prijazna točka tudi v mariborskem centru za pomoč na domu

V Centru za pomoč na domu Maribor so v sodelovanju z združenjem Spominčica - Alzheimer Slovenija po vzoru drugih krajev pri nas odprli demenci prijazno točko, v katero se lahko zatečejo bolniki, svojci in vsi, ki potrebujejo pomoč pri demenci.

Vse več ljudi ima demenco

Objavljeno: 7. junij 2019 ob 19:40

MMC RTV SLO, STA

Na demenci prijazno točko se lahko ljudje obrnejo po informacije, predvsem pa se seznanijo z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov. Foto: Pixabay

"Demenci prijazna točka je prvi korak k ozaveščanju in predvsem velika odgovornost za nas, v smislu strokovnega pristopa in razvoja naših dejavnosti na področju demence oz. dela ljudi z demenco," je pojasnila direktorica centra Barbara Žgajner.

V centru namreč ugotavljajo, da je vse več potreb po pomoči ljudem z demenco, socialne oskrbovalke pa za ustrezno ukrepanje v takšnih primerih potrebujejo ustrezna znanja in veščine. Ustrezno pomoč v smislu informiranja in podpore potrebujejo tudi svojci ljudi z demenco, v takšnih točkah pa lahko dobijo vse potrebne informacije.

"S terena opažamo porast ljudi z demenco. Kot delodajalec želimo na tem področju dodatno izobraziti naše zaposlene (socialne oskrbovalke in tudi druge), jim nuditi podporo pri delu z ljudmi z demenco, hkrati pa jih opolnomočimo. Pomembno je tudi, da znamo svetovati, pomagati in nuditi oporo svojcem oseb z demenco, saj se tudi oni znajdejo v nepredvidenih situacijah, ki so za njih po večini zelo stresne," je še povedala direktorica.

Na demenci prijazno točko se lahko ljudje obrnejo po informacije, predvsem pa se seznanijo z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov. Svojci pa lahko na primer najdejo informacije o tem, kako preživeti dan z bolnikom in kaj vse lahko osebe z demenco še počnejo.

"Z odpiranjem demenci prijaznih točk prispevamo k oblikovanju demenci prijaznega okolja, v ustanovah v lokalnem okolju prispevamo k večji vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost, hkrati pa zagotavljamo večjo varnost, mobilnost in dostopnost do storitev, ki jih osebe z demenco v zgodnji fazi bolezni še lahko uporabljajo same. S tem osebe z demenco dlje časa ohranjajo svojo samostojnost in ostanejo dejavni člani skupnosti," poudarjajo v združenju Spominčica - Alzheimer Slovenija.

Kot je razvidno z njihove spletne strani, so takšne točke v Mariboru na voljo že v Domu Danice Vogrinec, Domu pod Gorco, Domu starejših občanov Tezno in Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije.

K. T.