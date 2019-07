Starejše in svojce vabijo k preizkušanju pametnih naprav

V okviru mednarodnega programa bodo lahko starejši in njihovi svojci eno leto brezplačno preizkušali pametne naprave. Namen projekta je zagotoviti paket pametnih rešitev, ki bodo cenovno dostopne, varne in zanesljive ter do uporabnika prijazne.

V projektu sodelujejo štiri države

Objavljeno: 30. julij 2019 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Starejši želijo čimdlje ostati na svojem domu. Z novimi tehnološkimi rešitvami je to lahko veliko preprosteje. Foto: Pixabay

Delež starejših od 60 let se hitro povečuje, na kar kot družba nismo pripravljeni. Daljšanje življenjske dobe na eni strani predstavlja povečanje števila različnih bolezni, pomanjkanje prostora v domovih za starejše in nove izzive na področju oskrbe starejših. Po drugi strani pa vse več starejših ohranja svojo čilost in aktivnost, čim dlje želijo ostati doma in ohraniti kvalitetno raven življenja. Pri tem že, še bolj pa bodo v prihodnosti, vlogo igrale tudi različne tehnološke izboljšave.

Enega od načinov iskanja pametnih rešitev predstavlja tudi mednarodni projekt i-evAAlution za testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje starejših na domu, v katerega sta vključena Center za družboslovno informatiko (CDI), ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, in podjetje Eurotronik Kranj.

Projekt, ki združuje deset partnerjev iz štirih držav (poleg Slovenije, še iz Avstrije, Italije in Nizozemske), želi zagotoviti paket pametnih rešitev, v katerega so vključene že obstoječe informacijske in komunikacijske tehnologije. Ker na trgu že obstajajo številne različne rešitve, je paket povezal nekatere od teh rešitev, da bi dobili učinkovit nabor pametnih rešitev, ki bodo pokrile potrebe starejših oseb in jim pomagale v njihovem vsakodnevnem življenju, so sporočili z FDV-ja.

Pilotni projekt prehaja v fazo implementacije oziroma v izvedbo pilotne raziskave. Randomizirana študija bo vključevala primarne končne uporabnike (ljudi stare 65 let in več, ki nimajo demence ali resnih kognitivnih motenj) ter sekundarne končne uporabnike (svojce / bližnje).

Iščejo udeležence projekta

Za sodelovanje v raziskovalnem projektu in testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje v lastnem domu, podjetje Eurotronik Kranj, na območju osrednje Slovenije išče zainteresirane testne osebe, starejše od 65 let, ki bodo lahko leto dni brezplačno preizkušale paket pametnih rešitev, ki vključuje naslednje naprave: varovalni telefon z zaslonom na dotik, ki starejši osebi na preprost in prijazen način omogoča komunikacijo z družino ter asistenco kontaktne osebe, varnostno uro, ki omogoča, da starejša oseba stopi v stik za nujne primere (ob padcu se samodejno sproži alarm, prav tako pa je možen klic kontaktne osebe preko dotika ali prepoznave glasu) in senzorje, ki poročajo o nepravilnostih v vsakodnevni rutini.

Vse naprave bodo uporabniki dobili v brezplačno uporabo za obdobje enega leta.

Informativne prijave ter vse informacije o testiranju brezplačnih pametnih rešitev lahko najdete na spletni strani.

K. T.