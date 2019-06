Trboveljski dom upokojencev obletnico praznuje s smelimi načrti za naprej

V enotah Trbovlje in Prebold prebiva okrog 400 stanovalcev, za katere skrbi 220 zaposlenih. Obe enoti sta polno zasedeni oziroma so za sprejem v dom čakalne vrste. Da bi starejši ostali čim dalj časa doma, pa jim ponujajo vrsto različnih pomoči.

Zahtevna preureditev doma v enoposteljne

Objavljeno: 17. junij 2019 ob 11:26

MMC RTV SLO

Eden večjih izzivov tudi trboveljskega doma, pa je, kako obdržati v svojih vrstah mlad kader, tudi potem ko zaključi strokovno izobraževanje. Foto: Pixabay

Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje praznuje 40. obletnico delovanja. Ob obletnici so prenovili negovalni del doma v Trbovljah.

Stalna vlaganja v posodobitve in adaptacijo objekta prispevajo, da dom več kot uspešno skriva svoja leta, z njimi pa dvigajo kakovost bivanja in delovne pogoje. Žal pa še vedno polovica stanovalcev v Trbovljah biva v večposteljnih sobah. Preureditev objekta v eno in dvo posteljne sode pa pomeni 100 postelj manj. Tudi zato ima vodstvo smele načrte za dodatno novogradnjo v neposredni bližini. "Kjer bi naredili enoto za 50 stanovalcev, ki ima jo težave z demenco, in 60 postelj, ki bi bila namenjene paliativni oskrbi. Zraven bi imeli tudi medgeneracijsko središče, kakor tudi varovana stanovanja," pravi direktorica Dani Hren.

Brez finančne pomoči države pa ne bo šlo. Prav tako bo potrebno spremeniti normative glede števila zaposlenih, saj so potrebe stanovalcev zaradi njihovega zdravstvenega stanja vse večje. "Danes pa postajamo že negovalna bolnišnica. Zato bo nujno treba povečati število zaposlenih, kar pa ne pomeni, da bi zopet povečali stroške oskrbe, da ne bo zopet to padlo na pleča naših stanovalcev, svojcev in lokalne skupnosti, ampak bo treba sistemsko poskrbeti tudi za ta nujen problem, ki se poraja v vseh domovih, kar posledično pomeni, da bi vsak stanovalec potreboval svojega zaposlenega," še pravi direktorica.

Eden večjih izzivov tudi trboveljskega doma, pa je, kako obdržati v svojih vrstah mlad kader, tudi potem ko zaključi strokovno izobraževanje.

Karmen Štrancar Rajevec, Radio Slovenija