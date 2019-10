Izzivi srebrne generacije: Od odhoda v dom do ljubezni na stara leta

Tridelna oddaja Izzivi srebrne generacije, ki je nastala v izobraževalnem programu, v ospredje postavlja različna vprašanja, s katerimi se spopadajo starejši: od odhoda v dom za starejše, zakaj je ljudi strah staranja do ljubezni v zrelih letih.

Objavljeno: 24. oktober 2019 ob 18:45

MMC RTV SLO

Odhod od doma v institucionalizirano obliko bivanja, npr. v dom za starejše, je po mnenju kliničnega psihologa mag. Aca Prosnika za starejše ljudi velikokrat travmatična izkušnja. Kako se nanj pripraviti? Kako se na staranje prebivalstva in problemov nastanitve starejših odziva država? Zakaj je ljudi strah staranja? Do nedavnega je veljalo, da sta edini možnosti bivanje doma ali v domu za starejše. Toda obstajajo še druge oblike bivanja, s katerimi lahko odložimo odhod starejših v dom in v katerih lahko še vedno kakovostno živimo: svoje izkušnje nam bodo delili stanovalci doma za starejše, člani dnevnih centrov aktivnosti starejših, še vitalni starejši, ki živijo v oskrbovanih stanovanjih in stanovalci gospodinjske skupnosti, v kateri sobiva več starejših ljudi.

Izzivi srebrne generacije: Kakovost bivanja, dokumentarno-izobraževalna oddaja, 1/3

V drugem delu dokumentarno-izobraževalne oddaje je bila v ospredju osamljenost. Da je osamljenost med ljudmi, predvsem starejšimi, alarmantna, zelo razširjena obenem pa najbolj prezrta bolezen in do česa vsega lahko človeka pripelje, tako duševno, telesno in socialno, bosta v oddaji opozarjala zdravnica družinske medicine in predavateljica dr. Darinka Klančar ter gerontolog dr. Jože Ramovš. Izkušnje o tem, kako se prikrade, katere življenjske situacije nas vanjo potisnejo, kako boli, kako se izviti iz njenega primeža, kako obsežna in prikrita je med nami, bosta z nami delili gospe Fani in Frančiška ter gospod Štefan.

Izzivi srebrne generacije: Osamljenost, dokumentarno-izobraževalna oddaja, 2/3

Trilogijo je zaokrožila tista, ki poganja svet: ljubezen. V tokratni oddaji so rušili predsodke in stereotipe, da je ljubezen namenjena le mlajšim. Da je ljubezen življenjsko gorivo za vsakogar, ne glede na leta, v oddaji poudarja psihoterapevtka dr. Veronika Podgoršek. Z njo se strinjata tudi zakonca, ki svoj odnos negujeta ne glede na to, da je eden od njiju že v domu za starejše. Zakonca Grum, nesojen par iz mladosti, ki sta se po več kot 70 letih spet našla in pred letom dni tudi poročila ter zakonca Turnšek, ki sta se v jeseni svojega življenja našla celo prek spletnega portala, pa do nas prinašajo sporočilo, da je lahko ljubezen v zrelih letih še bolj polna, zrela, izpopolnjujoča, tudi romantična in da se je zanjo vredno boriti. Ne glede na leta oziroma še sploh v zrelejših letih.

Izzivi srebrne generacije: Ljubezen, dokumentarno-izobraževalna oddaja, 3/3





Ksenja Tratnik