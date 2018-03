Policist v prostem času plačeval položnice in obvladal oboroženega roparja

Storilca je podrl na tla in ga obvladal

12. marec 2018 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Osumljenec četrtkovega poskusa ropa, ki mu je načrte prekrižal policist, ki se je v banki znašel po naključju, je osumljen še treh drugih ropov bank.

Storilec se je nekaj pred 10.30 s skuterjem pripeljal do poslovalnice Delavske hranilnice na Dunajski cesti. V poslovalnico je vstopil oborožen s pištolo in z nahrbtnikom, v katerem je imel še montirno železo. Podal se je mimo strank, med katerimi je bil tudi policist Policijske postaje Ljubljana Moste Mihael Berlic, ki je v vrsti čakal, da bi plačal položnice.

Osumljenec je s pištolo v roki zahteval od strank, naj se umaknejo. Nato je preplezal steklo nad pultom blagajne in iz nje ukradel več tisoč evrov, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Ko je bil osumljeni še za blagajnami, je policist drugim strankam namignil, naj zapustijo poslovalnico, nato pa jo je skupaj z zaposlenim zapustil še sam. V trenutku, ko je ropar izstopil iz banke, je policist stekel za njim, ga podrl na tla in obvladal.

Storilec se mu je sicer močno upiral. Med upiranjem je Berlica celo udaril po glavi z železno palico in ga pri tem ranil, vendar ga je policistu kljub temu uspelo zadržati do prihoda policijske patrulje.

"Na tleh se je bil boj za preživetje"

Berlic je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je roparja spravil na tla in poskrbel, da mu ni mogel uiti, čeprav se je vztrajno upiral. Ropar je imel pri sebi pištolo, medtem ko sam ni bil oborožen. "Na tleh se je bil boj za preživetje," je dejal Berlic.

Kot je poudaril, je vesel, da ropar ni uporabil pištole. Je pa kljub temu dobil poškodbo na desni strani čela, ki mu je povzročila vrtoglavico, poškodbo levega ramena in odrgnine na kolenih.

"Najbolj pomembno je, da je zmagala pravica. Do konca življenja si ne bi mogel odpustiti, če bi pustil, da gre storilec mimo mene," je poudaril in dodal, da poklic jemlje kot poslanstvo. "Vedno sem ga, vedno ga bom, dokler bom policist," je še dodal.

Ropal ne glede na število strank

Policisti so sicer ugotovili stalni vzorec, ki ga je uporabljal ropar. Konec prejšnjega in na začetku letošnjega leta so namreč v relativno kratkem obdobju v Ljubljani obravnavali več ropov v škodo finančnih ustanov. S primerjavo in analizo štirih ropov so ugotovili, da se je storilec na kazniva dejanja dobro pripravil in jih načrtoval vnaprej.

Na kraj se je pripeljal s skuterjem, ki ga je pustil v neposredni bližini finančne ustanove. Dejanje je opravljal s čelado na glavi in ne glede na število strank v poslovalnici. Pri izvrševanju je uslužbencem grozil tudi s pištolo, je na novinarski konferenci pojasnil vodja ljubljanskega oddelka za splošno kriminaliteto Valter Zrinski.

Osumljenec naj bi po podatkih policije dvakrat oropal poslovalnico Delavske hranilnice na Dunajski cesti v Ljubljani in enkrat poslovalnico na Fužinah. Oropal naj bi tudi poslovalnico SKB banke na Dunajski cesti v Ljubljani. Skupno naj bi odtujil okoli 50.000 evrov gotovine.

Gre za 44-letnega slovenskega državljana brez urejenega prebivališča v Sloveniji. Sicer brezposelni storilec je tudi specialni povratnik kaznivih dejanj in odvisnik od prepovedanih drog.

Grozi mu več let zapora

Zaradi utemeljenega suma štirih kaznivih dejanj ropov in kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi so ga v soboto privedli k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju zoper njega odredila pripor.

Storilec je imel tudi polavtomatsko nezakonito predelano orožje kalibra 9 milimetrov, katerega posedovanje in promet sta prepovedana. "Zoper osumljenca so podani še razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se nanaša na pištolo, za kar še zbiramo obvestila in bomo kazensko ovadbo tudi ustrezno dopolnili," je še povedal Zrinski.

Storilcu za rop grozi zaporna kazen od enega do desetih let, za kazniva dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi pa od enega do petih let zapora.

T. H.