Mati in očim drug drugega obtožujeta za surovo nasilje nad jeseniško deklico

Tako Alibabičeva kot Jakupi zavračata krivdo za smrt dveletne deklice

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Mati jeseniške deklice Sanda Alibabič in njen partner Mirzan Jakupi sta na kranjskem sodišču podala zagovor ob začetku sojenja zaradi smrti dveletne deklice, ki je umrla po hudem fizičnem izživljanju.

Obtožnica Alibabičevo in Jakupija bremeni surovega ravnanja z deklico in več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij. Tožilka navaja, da sta obtožena od januarja do julija 2016 deklico puščala samo zaprto v stanovanju, nista ji dajala dovolj hrane, opustila sta skrb za njeno higieno, povzročila pa sta ji tudi številne poškodbe, ki so nastajale v tem obdobju.

Med poškodbami, ki jih je po navedbah tožilke dobila dveletna deklica, so bili zlomi, udarnine, presekanine kože, opekline od cigarete, izbit zob, prebodena koža z iglo in hematom desne polovice možganov. Prav ta posledica močnega udarca v glavo je bila na koncu za deklico usodna. Tožilka je ob tem navedla, da so do končnih posledic privedla dejanja obeh.

Zagovornik Mirzana Jakupija Damijan Pavlin sicer meni, da je očitke treba konkretizirati in o krivdi odločati individualno. Dodatno ga je zmotilo, da je Jakupi v obtožnici nepravilno naveden kot očim in tako ni konkretizirana njegova morebitna dolžnost.

Alibabičeva: Jakupija sem se bala

Alibabićeva je v zagovoru obtožbe zavrnila. Sprva je povedala, da tudi pri Jakupiju ni opazila, da bi bil nasilen do njene hčerke, sicer bi se odzvala. Prav tako na njej ni videla kakšnih poškodb, je poudarila. Na vprašanja zagovornikov pa je nato Alibabićeva podala drugačne navedbe. Povedala je, da se je vedenje Jakupija do deklice v zadnjih mesecih spremenilo ter da jo je sovražil in poškodoval. Vendar pa sama ni ukrepala, ker se ga je bala. Prav zaradi tega deklice tudi ni peljala k zdravniku, je povedala.

Jakupi je v svojem zagovoru na drugi strani poudaril, da deklice ni sovražil in da je ni tepel. "Zavedal pa sem se svoje odgovornosti in tega, da za tega otroka ne moreva poskrbeti. Zato sem partnerico sedem mesecev prosil, naj gre otrok iz tega stanovanja, naj ga da očetu ali naprej," je dejal Jakupi in pojasnil, da bi nekdo ves čas moral biti navzoč pri deklici, česar onadva nista mogla zagotoviti, zaradi finančnih težav pa je tudi nista mogla dati v vrtec.

Jakupi: Deklica je z glavo udarjala v tla

Oba obtožena sta povedala tudi, kaj se zgodilo v soboto, 2. julija, ko so deklico odpeljali v bolnišnico. Alibabićeva je povedala, da je zjutraj odšla v službo, potem pa jo je poklical Jakupi, da je z deklico nekaj narobe in naj pokliče reševalce. Ti so deklico odpeljali v jeseniško bolnišnico in nato s helikopterjem v ljubljanski klinični center, kjer je 4. julija umrla.

Jakupi je povedal, da so v petek, ko je bila deklica ves dan sama doma, skupaj večerjali. Ko je morala spat, pa se je deklica uprla in z glavo udarjala ob tla in radiator. Zjutraj v soboto jo je še nahranil, nato je šel spat, okoli 11. ure pa jo je našel negibno in bledo.

Sojenje se bo nadaljevalo v petek. Takrat bo Jakupi nadaljeval zagovor, ki ga po štirih urah zagovora Alibabičeve ni dokončal.

