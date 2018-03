EU nad davčne nečednosti v mednarodnih poslih

Finančni ministri osvežili črni in sivi seznam držav

13. marec 2018 ob 21:51

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Evropska unija je naredila korak naprej v boju proti davčnemu izogibanju in utajevanju ter nepoštenim davčnim praksam, saj so finančni ministri EU-ja potrdili strožja pravila za davčne svetovalce in druge posrednike pri mednarodnih poslih.

Panamski dokumenti in druge afere so razgalili pomembno vlogo davčnih posrednikov pri izogibanju in utajevanju davkov. Od sredine leta 2020 jim bodo po sprejetih strožjih pravilih davčni organi bolj gledali pod prste v povezavi z mednarodnim poslovanjem.

Finančni ministri držav članic Unije so se dogovorili tudi o samodejni izmenjavi informacij v povezavi z davčnim svetovanjem pri mednarodnih poslih. Večja preglednost je ključ našega boja proti davčnemu izogibanju in utajevanju, je poudaril predsedujoči, bolgarski finančni minister Vladislav Goranov. Od vseh, ki oblikujejo in prodajajo sheme za davčno izogibanje, bomo zahtevali odgovornost, pa je napovedal podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis.



Posredniki, kot so računovodje, davčni svetovalci, odvetniki, banke, bodo po novi zakonodaji dolžni davčnim oblastem prijaviti morebitne agresivne davčne načrte svojih strank. Če tega ne bodo storili, jim grozi kazen. Oblika kazni bo v pristojnosti držav članic, a bo morala biti učinkovita, sorazmerna in taka, da bo odvračala od nečednega početja.

Britanska, irska in portugalska zakonodaja že predvidevajo kazni za posrednike, ki svojim strankam pomagajo pri zlorabljanju pravnih lukenj in nepoštenem prenašanju dobičkov v davčno ugodnejša območja. Po novem naj bi to veljalo za ves EU, države pa si bodo redno izmenjevale informacije o tem.

Slovenska ministrica Mateja Vraničar Erman kot ključno izpostavlja, da davčne administracije in finančne uprave čim prej pristopijo k implementaciji na način, da bo tudi izvedba enotna, in ne le zakonodajni okvir.

To je sicer tehnično precej zapleteno, nekateri ministri so opozarjali tudi, da to ne sme predstavljati nesorazmernega administrativnega bremena.

Ministri osvežili sivi in črni seznam

Ministri so prav tako osvežili črni seznam davčnih oaz in sivi seznam jurisdikcij, ki ne izpolnjujejo standardov, a so se zavezali k ukrepanju. Na črni seznam so uvrstili Bahame, Ameriške Deviške otoke ter St. Kitts in Nevis, na sivi seznam Anguillo, Antigvo in Barbudo, Dominiko ter Britanske Deviške otoke. Bahrajn, Marshallovo otočje in Sveto Lucijo so preselili s črnega na sivi seznam.

"Zagotavljanje odgovornosti tretjih držav deluje. Skupaj je zdaj na evropskem davčnem radarju 71 držav, ki morajo spremeniti davčno zakonodajo," je poudaril evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici.

EU je sicer deležen kritik, zakaj se osredotoča na davčne oaze zunaj svojih meja, lastne hiše pa ne uredi, pri čemer se med problematičnimi članicami pogosto omenja Luksemburg.

J. R., Erika Štular, Radio Slovenija