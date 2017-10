Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je poudaril, da gre za mednarodni dogovor, ki ga ena država ne more razdreti. Foto: EPA Zunanji minister Luksemburga Jean Asselborn je opozoril, da so ZDA zaradi Trumpa vse bolj osamljene in odrinjene na rob. "Multilateralizem se uničuje," je opozoril ter ocenil, da je to zelo slabo in da popolnoma spreminja svetovni red po drugi svetovni vojni. Foto: EPA Sorodne novice Trump ni potrdil, da Iran spoštuje jedrski sporazum, a od njega ni odstopil Dodaj v

Evropska unija za ohranitev iranskega jedrskega sporazuma

O dogovoru bo odločal še ameriški kongres

16. oktober 2017 ob 18:38

Bruselj/Luksemburg - MMC RTV SLO, STA

Zunanji ministri Evropske unije (EU) so na zasedanju v Luksemburgu izrazili podporo ohranitvi iranskega jedrskega dogovora, pri katerem ameriški predsednik Donald Trump omahuje.

"To je mednarodni dogovor, ki ga nobena država ne more razdreti sama, pričakujemo, da bo ohranjen in da ga bodo vse strani izvajale, zato niti ne razmišljam o alternativah," je vnovič poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Trump sicer ZDA za zdaj ni umaknil iz sporazuma, je pa napovedal, da v sklopu rednega ocenjevanja, ali iranska stran dogovor spoštuje, ne bo potrdil spoštovanja dogovora. Usoda sporazuma je tako v rokah ameriškega kongresa, ki bo odločal o vnovični uvedbi sankcij proti Teheranu.

Johnson: Jedrski dogovor dober za svet, Iran in Evropo

Številni zunanji ministri, med njimi britanski, nemški in francoski, so odločno podporo izrazili že ob prihodu na zasedanje. Več ministrov je izrazilo upanje, da bo ameriški kongres uvidel resnost položaja in zavaroval dogovor. Iranski jedrski dogovor je dober za svet, za Iran, za Evropo, je poudaril britanski zunanji minister Boris Johnson. Uničiti sporazum bi bila napaka, je poudaril vodja nemške diplomacije Sigmar Gabriel. "Storiti moramo vse za ohranitev dogovora in preprečiti vrnitev h konfrontaciji in vojaškim nevarnostim," je dodal. Podobno je sporočilo francoskega zunanjega ministra Jean-Yvesa Le Driana: uničenje sporazuma bi bilo izjemno škodljivo. Iran dogovor spoštuje, želimo, da ameriški kongres sporazuma ne zavrne, je še dodal.

Dogovor plod 12 let diplomacije

Zunanji ministri so nato sprejeli skupno izjavo, v kateri so izpostavili, da je iranski jedrski dogovor, plod dvanajstih let diplomacije ob posredniški vlogi EU, ključen element globalnih prizadevanj za neširjenje jedrskega orožja in za varnost regije. "V času pereče jedrske grožnje je EU odločena ohraniti iranski jedrski dogovor kot ključen steber mednarodne arhitekture za neširjenje jedrskega orožja," piše v skupni izjavi. Ponovili so, da je EU zavezana nadaljnjemu spoštovanju vseh delov sporazuma, ter izpostavili, da ima odprava sankcij proti Iranu, povezanih z jedrskim vprašanjem, pozitivne učinke na trgovinske in gospodarske odnose z Iranom.

Gre za notranji proces v ZDA

EU razume Trumpovo odločitev v "kontekstu notranjega procesa v ZDA" in poziva ZDA, naj ohrani zavezanost sporazumu in naj pred nadaljnjimi koraki premisli o posledicah za varnost države, partnerjev in regije, še piše v izjavi. EU tudi poudarja, da mora jedrski dogovor ostati ločen od drugih vprašanj, povezanih z balističnimi izstrelki in stopnjevanjem napetosti v regiji, ki jih je sicer prav tako treba reševati.

Vsa preostala vprašanja bi bilo brez jedrskega dogovora še teže reševati, je izpostavila Mogherinijeva in ob tem prav tako opozorila na negativne posledice zapletov z iranskim dogovorom na prizadevanja za dialog s Severno Korejo glede njihovega oboroževalnega programa.

Mogherinijeva novembra v Washington

Eno ključnih načel multilateralizma je predvidljivost ohranitve dogovorov, zato naše sporočilo ZDA, naj ohranijo zavezanost iranskemu sporazumu, je še izpostavila visoka zunanjepolitična predstavnica unije in napovedala, da bo v začetku novembra obiskala Washington.

A. V.