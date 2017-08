Rohani: "V nekaj urah lahko odstopimo od jedrskega sporazuma"

"Trump je nezanesljiv partner"

15. avgust 2017 ob 11:50

Teheran - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Iranski predsednik Hasan Rohani je opozoril, da bi lahko Iran v nekaj urah izstopil iz jedrskega sporazuma z velikimi silami, če bodo ZDA še naprej uvajale nove sankcije proti islamski republiki.

"Tisti, ki poskušajo vrniti jezik groženj in sankcij, so ujetniki svojih preteklih zablod," je dejal iranski predsednik v govoru v parlamentu. "Če se želijo vrniti tja, se bomo v kratkem času – ne v roku tednov ali mesecev, temveč ur in dni – vrnili na prejšnje stanje še precej močnejši," je nadaljeval Rohani. Ob tem je dodal, da bi se Iran sicer raje držal sporazuma, ki je po njegovih besedah "model za zmago miru in diplomacije nad vojno in unilateralizmom", vendar pa to ni "edina možnost".

Teheran je dogovor o prekinitvi svojega jedrskega programa v zameno za opustitev večine sankcij proti državi leta 2015 podpisal z ZDA, Rusijo, Kitajsko, Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo.

"ZDA niso ne dober partner ne zanesljiv pogajalec"

Rohani je tudi opozoril, da je ameriški predsednik Donald Trump dokazal, da je nezanesljiv partner ne samo za Iran, temveč tudi za ameriške zaveznike. "V zadnjih mesecih je svet ugotovil, da ZDA poleg stalnega kršenja zavez iz jedrskega sporazuma ne spoštujejo niti drugih globalnih dogovorov, svojim zaveznikom pa so pokazale, da niso ne dober partner ne zanesljiv pogajalec," je dejal, pri čemer je poudaril izstop ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma in mednarodnih trgovinskih dogovorov.

Iranski parlament je v nedeljo v odgovor na nove ameriške sankcije odobril pol milijarde dolarjev sredstev za raketni program in operacije elitne revolucionarne garde v tujini.

A. P. J.