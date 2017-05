Evropski parlament zahteva preiskavo preganjanja homoseksualcev v Čečeniji

Več deset homoseksualcev zapustilo območje

19. maj 2017 ob 15:57

Bruselj, Grozny - MMC RTV SLO

Poslanci evropskega parlamenta so sprejeli resolucijo, ki čečenske oblasti poziva, naj ustavijo preganjanje istospolno usmerjenih moških in od ruskih oblasti zahteva takojšnjo preiskavo.

Parlament v izjavi za javnost izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil o samovoljnem zapiranju in mučenju domnevno homoseksualnih moških v regiji.

Ob tem obsoja tako vse izjave čečenskih oblasti, ki opravičujejo in spodbujajo tako nad lezbijkami, geji, biseksualci, transseksualci in interseksualci (LGBTI), kot tudi izjavo tiskovnega predstavnika vlade, v kateri je zanikal obstoj homoseksualcev v Čečeniji.

Resolucija od ruskih oblasti zahteva takojšnjo in temeljito preiskavo ter ob tem poziva države članice, naj ruskim oblastem ponudijo materialno podporo in svetovanje pri tej preiskavi.

Odločitev je prišla v času mednarodnega dneva proti homofobiji 17. maja. Francoska evroposlanka Sylvie Guillaume medtem opozarja, da so resolucijo izdali relativno pozno. Parlamentarno razpravo so sicer sprožili člani levosredinske socialdemokratske stranke (S&D), poroča Euractiv France.



Ruski neodvisni časopis Nova gazeta je aprila poročal, da so v ruski avtonomni republiki Čečeniji ugrabili in zadržali več kot sto (domnevnih) homoseksualcev.

Šlo naj bi za organizirano akcijo na ukaz čečenskega predsednika Ramzana Kadirova. Ugrabljene so mučili in prisilili razkriti identiteto drugih LGBTI-oseb, vsaj tri moške pa so ubili.

Čečenski notranji minister Ruslan Alkanov je sicer 13. maja dejal, da je ministrstvo izvedlo preiskavo glede obtožb Nove gazete, vendar niso našli nobenih dokazov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Beg homoseksualcev iz Čečenije

Medtem homoseksualno usmerjeni moški iz Čečenije deželo zapuščajo in iščejo zatočišče v državah, ki so ponudile pomoč, poroča BBC. Aktivisti ruske LBTI-organizacije so za BBC dejali, da so v stiku s petimi državami, dve izmed njih pa nista članici EU-ja. Za zdaj so vizume odobrili devetim moškim.

Dva izmed njih sta odšla v Litvo, ki je ponudila zatočišče. "Zelo pomembno je nekaj storiti, saj ti ljudje trpijo," je dejal litovski zunanji minister Linas Linkevicius. Dodal je, da gre za implicitno sporočilo Rusiji, saj skrbijo za njene državljane.

Društvo LGBTI je 43 moškim pomagalo zapustiti Čečenijo, več deset jih je v Rusiji, kjer čakajo na pogajanja z državami po svetu. Člani LGBTI-skupnosti sicer niso želeli razkriti, katere države so poleg Litve ponudile svojo pomoč.

V začetku meseca so tri francoske skupine za pravice homoseksualcev na Mednarodno kazensko sodišče vložile tožbo proti Čečeniji zaradi "genocida nad homoseksualci", še poroča BBC.

J. R.