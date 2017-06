Na slovensko-hrvaški meji nič več dvakratnega preverjanja dokumentov

Vstop Hrvaške v schengenski podatkovni sistem

27. junij 2017 ob 07:46

Ljubljana/Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška ima od danes dostop do schengenskega informacijskega sistema, kar pomeni, da bosta Slovenija in Hrvaška lahko izvajali izmenični mejni nadzor evropskih državljanov - slovenski organi pri vstopu v Slovenijo, hrvaški pa pri vstopu na Hrvaško.

Tako se bosta državi lahko dogovorili o tem, da državljane članic EU-ja na njuni meji preverita le enkrat, namesto dvakrat, kot je bila praksa do zdaj.

Vstop Hrvaške v to podatkovno bazo so napovedali po aprilskem sestanku predstavnikov Evropske komisije in premierjev obeh držav, Mira Cerarja in Andreja Plenkovića, po nevzdržnih zastojih med velikonočnimi prazniki, je poročala Erika Štular, dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja.

Plenković se bo ob tej priložnosti dopoldne udeležil predstavitve sistema na policijski postaji mejnega prehoda Bregana. Kot so sporočili iz hrvaške vlade, pomeni pridružitev sistemu pomemben korak k izpolnitvi meril za vstop v schengensko območje.

Zagreb vseeno napoveduje gnečo

V Zagrebu sicer menijo, da uvajanje schengenskega informacijskega sistema ne bo imelo večjega vpliva na pretočnost prometa potnikov in vozil na mejnih prehodih. Med počitnicami je namreč znova pričakovati gnečo na cestah proti morju in predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško. Slovenska policija je obvestila Evropsko komisijo o mogočem odstopu od sistematičnega nadzora na mejah do 30. septembra in določila mejne prehode, kjer se ob izpolnjevanju meril lahko izvaja tak mejni nadzor.

Na Obrežju že ločen nadzor

Hrvaška je v ponedeljek v okviru dogovora med državama na mejnem prehodu Bregana na Hrvaškem začela ločen nadzor potnikov pri prestopu meje. Doslej so namreč slovenski in hrvaški nadzorniki meje stali drug ob drugem na slovenskem Obrežju. Po mnenju Zagreba bo to prispevalo k večji varnosti in pretočnosti prometa. Dogovor naj bi predvidoma veljal do 1. oktobra.

Približevanje Hrvaške schengenu

Dostop do podatkovnega sistema SIS je tudi korak naprej na hrvaški poti v schengensko območje. Zdaj je v postopku evalvacije, Komisija preverja izpolnjevanje pogojev - od tehnične opremljenosti do števila mejnih policistov. Slovenija je do zdaj ponavljala, da je čimprejšnji vstop Hrvaške v schengen v njenem interesu. V Zagrebu pričakujejo, da bo tako ostalo tudi po objavi arbitražne razsodbe o meji, dodaja Štularjeva.

VIDEO Hrvaška v schengenskem informacijskem sistemu

A. P. J.