Nov obraz, stara politika - poljski premier vztraja pri reformi pravosodja

Z Junckerjem se bosta še sestajala

10. januar 2018 ob 13:45

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Novi poljski premier Mateusz Morawiecki je v Bruslju branil sporno poljsko pravosodno reformo in dejal, da Varšava ne namerava popustiti niti glede begunskih kvot.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je Morawieckega v torek sprejel na delovni večerji, na kateri sta obravnavala vrsto vprašanj v obojestranskem interesu, a podrobnosti nista sporočila.

V sporočilu po srečanju je Evropska komisija zapisala le, da sta nadaljevala pogovore, ki sta jih začela na prvem srečanju ob robu vrha Evropske unije decembra lani. Med drugim sta govorila o prihodnosti EU-ja, položaju Poljske v Uniji ter politikah povezave na področjih notranjega trga, energije in migracij. Dogovorila sta se tudi, da se bosta znova sešla, da bi dosegli napredek do konca februarja.

Poljski premier je bil v Bruslju v času, ko so odnosi med Poljsko in EU-jem na najnižji točki doslej. Varšavi celo kot prvi grozi odvzem glasovalnih pravic zaradi kršitev temeljnih evropskih načel. Razlog Bruslja za ukrepanje so sporne pravosodne reforme na Poljskem, ki po mnenju EU-ja pomenijo, da je sodstvo pod političnim nadzorom vladajoče večine, pri čemer se ob odsotnosti sodne neodvisnosti pojavljajo resna vprašanja o učinkoviti uporabi prava EU-ja.

Na pogovorih v Bruslju je poljski premier branil pravosodno reformo na Poljskem. "Pojasnili smo, kaj za nas pomeni reforma za nas," je dejal. "Naš namen je izboljšati sistem in ga narediti pravičnejšega in bolj objektivnega," je dodal. Povedal je še, da ne namerava popustiti niti glede begunskih kvot. "Ostajamo pri svojem stališču," je poudaril.

Zamenjal devet ministrov

Morawiecki, ki je položaj zasedel sredi decembra lani, je nekaj ur pred obiskom v Bruslju preoblikoval vlado. Med drugim je odstavil obrambnega ministra Antonija Macierewicza in na njegovo mesto imenoval nekdanjega notranjega ministra Mariusza Blaszczaka. Witolda Waszczykowskega pa je na mestu zunanjega ministra zamenjal njegov dosedanji namestnik Jacek Czaputowicz. Skupaj je premier zamenjal devet ministrov.

A. P. J.