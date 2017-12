Predsednica poljskega vrhovnega sodišča vlado obtožuje državnega udara na pravosodje

Varšava se upira zahtevam Evropske komisije

23. december 2017 ob 10:52

Varšava - MMC RTV SLO

Predsednica poljskega vrhovnega sodišča Malgorzata Gersdorf je v odprtem pismu konservativno vlado po spornih reformah obtožila "državnega udara" na pravosodje.

"Dogaja se državni udar zoper strukture ene najpomembnejših državnih institucij, ne z oboroženimi silami ali paravojaškimi enotami, pač pa z zlorabami pravnih institucij," je v pismu, objavljenem v petek, zapisala Malgorzata Gersdorf.

"Opozarjam vlado: ne prelomite družbene pogodbe, zapisane v obliki ustave. Neprevidno hodite po robu prepada, v katerega bi lahko padla celotna država," je zapisala po poročanju BBC-ja.

Predsednik Andrzej Duda je že podpisal zakona, ki reformirata vrhovno sodišče in nacionalni pravosodni svet. Po novem bo lahko politika izbirala člane pravosodnega sveta, ki imenuje sodnike. Spremembe določajo tudi nižjo upokojitveno starost za vrhovne sodnike, zaradi česar bo zamenjanih okoli 40 odstotkov sedanjih sodnikov.

Vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost pravi, da je namen sprememb boj proti korupciji in vplivu nekdanjih komunističnih elit. Kritiki pa pravijo, da želi stranka le dokončno utrditi svojo oblast.

Poljska na udaru Evropske komisije

Zaradi poljskih reform v pravosodju je EU sprožil še nikoli uporabljene disciplinske ukrepe zoper Varšavo, ki ima na voljo tri mesece, da odgovori na očitke. Evropska komisija Poljsko poziva, naj ne uveljavi zahteve po spremenjeni upokojitveni starosti za trenutne sodnike.

Ob tem komisija zahteva, da se ukine diskrecijska pravica predsednika države, da podaljša mandat vrhovnih sodnikov. Varšava naj tudi povrne neodvisnost in legitimnost ustavnega sodišča.

Članice EU-ja bodo zdaj presojale, ali Poljska krši standarde Unije. Takšno odločitev mora sprejeti 22 od 28 članic. Komisija je sicer sprožila sedmi člen pogodbe EU-ja, ki predvideva tudi odvzem glasovalnih pravic Poljski, a Frans Timmermans, namestnik predsednika komisije, je dejal, da bi se lahko ta ukrep tudi preklical, če bo Poljska v treh mesecih sprejela potrebne odločitve.

Stranka Zakon in pravičnost medtem ne kaže pripravljenosti, da bi se uklonila zahtevam Unije. Novi poljski premier Mateusz Morawiecki je dejal, da so reforme nujno potrebne in da je "Poljska prav tako predana vladavini prava kot preostanek EU-ja".

B. V.