Varnostno-nadzorni center Galilea v Slovenijo?

Štirje sateliti Galileo med nalaganjem na raketo Ariane 5 ES. Izstreljeni so bili novembra lani. Foto: ESA-CNES-Arianespace/Optique video du CSG – JM Guillon

Slovenija najavila kandidaturo

23. november 2017 ob 16:53

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Odločitev o novem sedežu varnostno-nadzornega centra Galileo, ki ga bodo selili iz Velike Britanije na ozemlje EU-ja, bo po neuradnih informacijah sprejela Evropska komisija januarja prihodnje leto.

Varnostno-nadzorni center Galileo ni agencija Evropske unije (EU), je tehnična infrastruktura, ki igra ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti evropskega satelitsko-navigacijskega programa Galileo, vključno z njegovo regulirano javno storitvijo.

Glavni in operativni sedež centra je v Franciji. Nadomestna lokacija je iz varnostnih razlogov v Združenem kraljestvu, konkretno v Swanwicku. Ta lokacija po neuradnih informacijah še ni operativna, trenutno zaposluje le eno osebo s polnim delovnim časom.

Zaradi brexita in zaradi nujnosti ohranjanja kontinuitete nadomestne lokacije za program Galileo je treba nadomestni sedež varnostno-nadzornega centra preseliti z omenjene lokacije na angleškem jugu v eno izmed 27 članic EU-ja do marca 2019.

Postopek izbire nove lokacije poteka. Decembra naj bi bila končana ocena kandidatur, januarja naj bi Evropska komisija sprejela odločitev, marca pa je predviden podpis sporazuma o novi lokaciji.

Ker to ni agencija, je tudi postopek izbire drugačen, kot je bil v primeru selitve evropskih agencij za zdravila in banke, ko so o novih sedežih odločile članice Unije. Odločitev sprejme Evropska komisija.

Da Slovenija kandidira za sedež varnostno-nadzornega centra Galileo, so pretekli teden sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Pojasnili so, da ima Slovenija v lasti ustrezno nepremičnino za potrebe tega centra.

Slovenija bi v primeru uspešne kandidature od začetka marca 2018 do konca marca 2019 zagotavljala pokritje vseh obratovalnih stroškov tega centra, po začetku njegovega polnega delovanja pa bi zagotavljala 50 odstotkov obratovalnih stroškov.

Ocenjeni skupni mesečni obratovalni stroški centra v polnem delovanju znašajo 60.000 evrov mesečno. Če bo kandidatura Slovenije uspešna, bodo sredstva za omenjene stroške naknadno zagotovljena v proračunu, so navedli v vladnem uradu.

Na vladi ocenjujejo, da bi bil sedež v izjemnem interesu države tudi zaradi cilja, da Slovenija postane polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (ESA). Vsi stroški delovanja centra na slovenskem ozemlju se štejejo kot prispevek Slovenije k delovanju evropskega vesoljskega programa.

V Bruslju za zdaj ni bilo mogoče izvedeti, koliko drugih članic Unije in katere so še izrazile interes za gostitev nadomestne lokacije varnostno-nadzornega centra Galileo.