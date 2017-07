Agrokorjev Ramljak prevzel nadzor nad Mercatorjem

Odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča

17. julij 2017 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mercator po poročanju portala Siol.net prehaja pod t. i. lex Agrokor in upravljanje izrednega pooblaščenca za vodenje Agrokorja Anteja Ramljaka. Je s tem padla ovira za morebitno izčrpavanje?

Okrožno sodišče v Ljubljani je po informacijah portala Siol.net v petek ugodilo zahtevi izrednega pooblaščenca za vodenje Agrokorja Anteja Ramljaka. Celoten Mercator tako de facto prehaja pod t. i. lex Agrokor, posebni zakon, namenjen reševanju največje hrvaško prehransko-trgovske verige, ki ga je hrvaška vlada sprejela aprila lani.

S tem je sodišče plačilno nesposobnost Agrokorja, večinskega lastnika Mercatorja, priznalo kot glavni postopek. V praksi to pomeni, da bo imel Ramljak kot izredni upravitelj Agrokorja, ki ga je hrvaška vlada na ta položaj postavila aprila letos, prvo in zadnjo besedo tudi pri odločitvah o premoženju tega hrvaškega koncerna v Sloveniji, piše Siol.net.

Kot dodaja portal, bo Ramljak tako lahko upravljal ali po potrebi prodajal Mercator ali posamezne dele njegovega premoženja, recimo srbsko družbo Mercator-S, kot izredni upravitelj Agrokorja bo rešen pred morebitnim vlaganjem izvršb in drugimi ukrepi za zavarovanje premoženja Mercatorja, ki bi jih lahko vlagali njegovi ali Agrokorjevi upniki na čelu z bankami, imel pa bo tudi neposredni dostop do slovenskega sodišča.

Možnost izčrpavanja

To, da celoten Mercator prehaja pod Lex Agrokor, daje Agrokorju oz. Ramljaku po ugotovitvah portala tudi proste roke pri morebitnem izčrpavanju Mercatorja. Še posebej zdaj, ko niti poletna turistična sezona zaradi vedno večje tuje konkurence ne bo mogla rešiti Agrokorjeve trgovske verige Konzum. Prav operacija reševanja Konzuma v BiH-u bi bil lahko eden izmed ključnih razlogov, da se je Ramljak obrnil na sodišče v Ljubljani.

Ramljak je po četrtkovem srečanju z dobavitelji v Sarajevu napovedal, da bodo do 1. septembra sklenili ločitev Agrokorjevih trgovskih verig Konzum in Mercator v BiH-u. Pojasnil je, da gre v primeru ločitve Mercatorja od Konzuma v BiH-u za vrnitev na izhodiščno stanje iz leta 2013, preden je Agrokor prevzel Mercator in nato njegovo blagovno znamko v BiH-u nadomestil s Konzumovo. Mercator bi dobil nazaj 83 trgovin, ki so jih v tej državi zamenjale Konzumove.

V preteklih tednih je Ramljak pogosto hodil v Sarajevo, saj se je kriza Agrokorja najbolj izrazila v BiH-u. V sredo je v Zagrebu izjavil, da je bila storjena napaka, ko so Mercatorjevo blagovno znamko v tej državi zamenjali s Konzumom.

Zoper sklep ljubljanskega okrožnega sodišča se je po navedbah Siola do konca meseca še mogoče pritožiti. Ramljaka oziroma Agrokor v zadevi zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji, ki je hrvaški koncern zastopala že v času prevzemanja Mercatorja.

Pravna dilema: t. i. lex Mercator

S tem se odpira pravna dilema uporabnosti t. i. zakona lex Mercator. Ta slovenski vladi daje možnost, da v družbi z več kot. 6.000 zaposlenimi imenuje izrednega pooblaščenca. V Mercator je že imenovala Gregorja Planteua, ki mora družbo ščititi pred večinskim lastnikom. Kaj lahko stori v tem primeru in ali lahko nasprotuje odločitvam Ramljaka?

Al. Ma.