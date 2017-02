Cimos: Hrvaška dodala nove pogoje k sporazumu. Italijanski kupci osupli.

Hrvaška stran naj bi v sporazum dodala pogoje glede ohranitve delovnih mest

9. februar 2017 ob 15:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hrvaška vlada je slovenski strani poslala uradni predlog sporazuma za rešitev spora okoli Cimosa na Hrvaškem. Pri tem pa naj bi po neuradnih informacijah dodala še nove pogoje, ki pa so za italijanskega kupca Cimosa nesprejemljivi.

Po neuradnih podatkih naj bi hrvaška stran v sporazum, ki sta ga prejšnji teden sklenila gospodarski minister Zdravko Počivavšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić, dodala še dva pogoja, ki pa sta za sklad Palladio Finanziaria, ki namerava kupiti Cimos, popolnoma nesprejemljiva.

Po podatkih virov blizu sklada Palladio Finanzaria so pri skladu dobili vpogled v dokument, ki ga je sprejela hrvaška vlada. V njem naj bi bil v nasprotju z dogovorom med obema ministroma dodan še pogoj, da bi Cimos na Hrvaškem vse zaposlene zadržal najmanj dve leti, in ne eno leto, kot je bilo dogovorjeno. Drugi pogoj, ki je osupnil sklad Palladio Finanziaria, pa je, da se tovarna v Labinu ne sme zapreti, pri čemer rok tega pogoja ni določen.

Italijani osupli, Cimosu grozi propad

Vodstvo Cimosa je italijanskemu kupcu sicer zagotovilo, da lahko vse delavce zadrži za eno leto, za daljše obdobje pa glede na naročila in obstoječe pogodbe tega ne more zagotoviti. Zato tudi sklad Palladio Finanziaria ne more jamčiti za nekaj, kar ni utemeljeno v poslovnem načrtu, poroča novinarka TV Slovenija Elen Batista Štader.

Po naših neuradnih informacijah Italijani računajo na to, da bo sklenjen dogovor med Počivalškom in Maričem obveljal brez dodatnih pogojev, ki jih Palladio Finanziaria ne more sprejeti. Italijani zdaj čakajo na razplet, a bolj kot volja italijanskega kupca Cimos ogrožajo poslovni rezultati, zaradi katerih tudi ni izključen propad podjetja.

Kot je znano, se spor okoli Cimosa vleče zaradi 20 milijonov evrov kredita, ki ga je Cimos najel pri propadli Riječki banki. Po propadu banke je terjatve prevzela hrvaška Agencija za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB), s katero se je slovenska stran dogovarjala o rešitvi spora. Po zadnjem dogovoru med Počivalškom in Maričem bi Slovenija te terjatve odkupila za sedem milijonov evrov.

Hrvati trdijo, da ne gre za odstopanje

Na ministrstvu za državno premoženje v Zagrebu, ki je glavni sogovornik na hrvaški strani, so za STA povedali, da pogovori med obema ministrstvoma še potekajo in da ne gre za odstopanje od dogovora iz minulega tedna. Izrazili so upanje, da bo zgodba uspešno končana, priložnost za to pa bi lahko bila že prihodnji ponedeljek, ko naj bi se slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek mudil v Zagrebu.

L. L.