Fitch pri bonitetni oceni NLB-ja zavzel bolj nevtralno držo od agencije Moody's

Bonitetna ocena NLB-ja pod drobnogledom

26. april 2018 ob 17:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko agencija Moody's še preverja, ali bo zaradi zamika pri privatizaciji NLB-ja bonitetno oceno banki znižala, se je bonitetna hiša Fitch odločila za bolj nevtralno držo, če se tveganja glede privatizacije ne bodo uresničila, bi lahko oceno celo dvignila.

Trenutna bonitetna ocena 100-odstotno državnega NLB-ja pri Fitchu je BB, odločitev agencije za začetek njenega proučevanja je posledica dveh dejavnikov. Prvi je potencialni negativni učinek sprožitve poglobljene preiskave Evropske komisije zaradi kršitve pravil o državni pomoči ob neizpolnitvi zaveze, da bo država do konca 2017 prodala vsaj 50 odstotkov banke, drugi pa so nedavno objavljeni rekordni poslovni izidi, ki po Fitchevi oceni izboljšujejo finančni profil banke.

V Fitchu priznavajo, da je ob že dalj časa trajajočih pogovorih med ministrstvom za finance in Evropsko komisijo o novi, že drugi spremembi prodajne zaveze težko napovedati izid poglobljene preiskave.

Ocena bi se lahko tudi dvignila

A če bi odločitev Bruslja povzročila neposredne finančne stroške za NLB ali pripeljala do dodatnih omejitev poslovanja banke, bi to lahko zmanjšalo njeno sposobnost ustvarjanja dobička. To bi poslabšalo finančni profil in tudi kapitalsko moč banke in bi lahko privedlo do znižanja ocene, poudarjajo v agenciji. Do znižanja ocene bi pripeljala tudi uresničitev tveganj zaradi sodnih postopkov na Hrvaškem v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami.

Če pa se ta tveganja ne bodo uresničila, bo v ospredje prišlo dejstvo, da je banka lani dosegla rekordni dobiček, dodatno zmanjšala obseg slabih posojil in ohranila kapitalsko trdnost. Ocena bi se tako lahko v tem primeru tudi dvignila.

Kakšne so ocene preostalih bank?

Fitch je ob tem v odločitvi za slovenski bančni sistem ohranil oceno Nove KBM pri BB, a zaradi izboljšanja poslovanja in nadaljnjega velikega potenciala za izboljšave na področju dobičkonosnosti in zmanjšanja slabih posojil izboljšal obete iz stabilnih v pozitivne.

Ocene bank Intesa Sanpaolo, Abanke in Gorenjske banke je medtem Fitch ohranil pri BBB-, BB+ in BB-. Napovedi za banke so stabilne.

Sa. J.