Foto: Na protestnem shodu se je zbralo okoli 200 delavcev Luke Koper

Dela niso prekinili

29. junij 2017 ob 08:39,

zadnji poseg: 29. junij 2017 ob 14:07

Koper - MMC RTV SLO/Radio Koper

Delavci Luke Koper so se zaradi nezadovoljstva z napovedano zamenjavo članov nadzornega sveta in posledično najverjetneje tudi uprave Luke Koper opoldne pred vhodom v pristanišče zbrali na protestnem shodu.

Delavci dela niso prekinili, ker ne gre za stavko, ampak zgolj za protestni shod, s katerim so se delavci pridružili vseevropskemu protestu pristaniških delavcev.

"Kaj niso dovolj rekordi? Kaj nadzorni svet ni pokazal visoke strokovnosti? Z našo upravo, brez dodatnih vhodov, brez dodatnih zmogljivosti, podiramo rekorde in to SDH-ju ni prav," je po poročanju Radia Koper zbrane nagovoril predsednik sveta delavcev Mirko Slosar.

Ravno dobro poslovanje Luke Koper, ta je leto 2016 poslovanje zaključila kot tretje najboljše evropsko pristanišče, je na sredini novinarski konferenci izpostavil tudi predstavnik sindikata žerjavistov in član nadzornega sveta Luke Koper Mladen Jovičić. Slednji je prepričan, da ni nikakršnega razloga za zamenjavo nadzornega sveta ali uprave, saj dobro delujeta.

Protestnik: Država nas pri načrtih ovira

Delavci so po poročanju Radia Koper prepričani, da državi očitno ni prav, da Luka Koper podira rekorde.

Kot je izpostavil eden od delavcev, je Luka Koper eno od vodilnih pristanišč v Evropi, država pa jih pri načrtih ovira, izpostavljeni pa so tudi različnim apetitom in interesom. "Čigavi so ti nadzorniki, ki jih zdaj hočejo zamenjati? Državni. To pomeni, da država ni vestno opravila svojega dela. Ni izbrala 'pravih ljudi', recimo, v navednicah. In zdaj hoče menjati. Vsake dve leti menjajo predsednika uprave. Kaj je to normalno? To ni normalno," je povedal sogovornik.

V petek bo skupščina Luke Koper, ki bo po pričakovanjih in izkušnjah iz minulega leta precej razburljiva. SDH namreč med drugim predlaga zamenjavo predsednice nadzornega sveta Alenke Žnidaršič Kranjc in nadzornice Elen Twrdy. Uprava Luke Koper pa bo morala odgovoriti tudi na nekatere očitke, med drugim bo SDH zanimalo poslovanje z IPS-i in nakup zemljišča od Intereurope.

Sa. J., Foto: BoBo