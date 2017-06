Se ob napovedani menjavi nadzornikov v Luki Koper obetajo novi protesti?

Delavci Luke Koper v okviru vseevropskega protesta pristaniških delavcev organizirajo protestni shod

28. junij 2017 ob 16:25

Koper - MMC RTV SLO

Napovedana zamenjava nadzornikov, ki jo je skupščini Luke Koper predlagal SDH je sprožila nezadovoljstvo pri sindikatih, ki pripravljajo protestni shod pred vhodom v Luko. Shod bo potekal v okviru vseevropskega protesta pristaniških delavcev.

Predstavnik sindikata žerjavistov in član nadzornega sveta Luke Koper Mladen Jovičič je prepričan, da razloga za zamenjavo članov nadzornega sveta ni, saj je Luka Koper v lanskem letu dobro poslovala in s tem izpolnila oziroma celo presegla poslovne rezultate, ki jih je od Luke pričakoval SDH.

Napovedani jutrijšni shod pred vhodom v Luko bo potekal v okviru vseevropske dveurne ustavitve dela, ki jo organizira mednarodni svet pristaniških delavcev (IDC). Slednji na svoji spletni strani kot razlog za shod navajajo podporo španskim pristaniškim delavcem, ki so deležni pritiskov k fleksibilizaciji njihovega dela in nižanju njihovih plač.Drugi širši razlog za vseevropski protest pa je nasprotovanje neoliberalnim politikam podjetij in vlad, ki po oceni IDC-ja težijo k "uničenju socialnih pravic delavcev, povečevanju prekarnega dela in pod vprašaj postavljajo varnost delovnih mest."

Protestu IDC-ja so se sicer pridružili tudi v Sindikatu žerrjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, ki so na špansko veleposlaništvo naslovili pismo podpore španskim pristaniškim delavcevm, kot tudi na družbo Maersk, katerega hčerinski družbi pripisujejo odgovornost za odpustitev 150 pristaniških delavcev v Göteborgu.

Prekarizacija tudi v Kopru

Kritik o spodbujanju prekarizacije dela je bila sicer deležna tudi Luka Koper s svojim sistemom izvajalcev pristaniških storitev oziroma delavcev, ki delajo skoraj izključno v Luki Koper za znatno nižji znesek od zaposlenih delavcev, ki jim ga izplačujejo njihovi "gazde." Sistem naj bi po ugotovitvah finančne uprave omogočal "gazdam" ustvarjati znatne dobičke, ki se preko fiktivnih pogodb s podizvajalci in podjetji tipa "missing trader," namenjenim utaje davkom, vrnejo v obliki nedokumentirane gotovine.

Predsednica uprave SDH Lidia Glavina je sicer pred parlamentarno komisijo za nadzor javnih financ kot razlog za menjavo nadzornikov navedla izgubo zaupanja zaradi nepravilnosti in zlorab, ki jih omogoča sistem "gazd," a odprto vprašanje ostaja ali pri SDH nameravajo slediti priporočilom finančne uprave, po katerem bi Luka Koper neposredno zaposlila delavce IPS. Glavina je sicer na komisiji napovedala rešitev, ki bo "zakonita, a obenem ne bo omejevala konkurenčnosti Luke Koper."

Jovičič: SDH želi holding s SŽ

Bolj kot v solidarnosti z delavci IPS pa Jovičič razloge za zahtevo SDH-ja po menjavi nadzornikov vidi v povezavi s Slovenskimi železnicami. Po predlogu SDH-ja bi namreč v nadzornem svetu sedeli ljudje, ki so s SŽ tesno povezani, s čimer pa bi država lažje povezala Luko Koper in Slovenske Železnice v holding, ki bi ga kasneje prodala.

Kritičen je bil tudi do Mestne občine Koper, ki naj bi po njegovem mnenju "želela Luko Koper kar zapreti", saj naj bi močno obremenjevala okolje. Ob tem pa se na koprski občini ne zavedajo, da "ne trpimo z Luko Koper, pač pa živimo od Luke Koper."

Tako svet delavcev kot oba luška sindikata se pripravljajo na petkovo skupščino. Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da se v petek lahko zgodi karkoli: "Napovedati ne moremo ničesar, lahko pa zaradi nepredvidljivih dogodkov pride do spontanega protesta ali česa drugega."

L. L.