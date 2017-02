Komisar Hogan: Teran bomo zaščitili kot izključno slovenski. Šulinova: Bitka je izgubljena.

Hrvaška imena teran ne bo mogla uporabljati, zatrjuje

27. februar 2017 ob 16:16

Evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan bo slovenskim pridelovalcem terana pojasnil postopek zavarovanja vina teran kot izključno slovenskega. Evropska poslanka Patricija Šulin meni, da je bitka izgubljena.

"Pojasnil bom, zakaj to počnemo in kako bomo zavarovali geografsko označbo vina teran kot izključno slovensko. Pojasnil jim bom tudi, kaj bi se zgodilo, če tega ne bi storili, predvsem pa dobrobiti postopka za slovenske proizvajalce terana," je po poročanju Radia Slovenija pred torkovim srečanjem s slovenskimi pridelovalci terana dejal Hogan.



"Zakon je jasen: teran je zaščitena označba porekla, registrirana v EU-ju. To pomeni, da so v skladu z obstoječimi pravili EU-ja slovenski pridelovalci tega vina zaščiteni pred kakršno koli komercialno rabo tega imena za druga vina, ki ne spoštujejo pravil za pridelavo terana iz slovenske kraške regije. To pomeni, da ne sme biti na trgu EU-ja nobenega drugega vina z imenom teran.

Nesporazum je morda glede uporabe imena teran le za sorto grozdja. Hrvaška ni nikoli prosila za dovoljenje, da imenuje svoje vino teran, in Komisija tega tudi nikoli ne bi odobrila. Zgodilo se je to, da je Komisija na prošnjo Hrvaške predlagala, da se pridelovalcem vina Hrvatska Istra dovoli omemba terana kot sorte grozdja za pridelavo tega vina z zaščiteno označbo porekla. To je drugačno vino z drugačnim imenom, ki bo vključevalo omembo uporabljene sorte grozdja, kot je v primeru večine vin. Ime sorte grozdja je v tem primeru enako kot obstoječa zaščitena označba porekla, slovenski teran. Odobritev te izjeme pod strogimi pogoji in samo v ta namen je popolnoma v skladu s pravili EU-ja," je Hogan pojasnil v intervjuju za STA.

Dodal je, da zaradi te izjeme ne bo nikakršne gospodarske škode za slovenske pridelovalce terana, saj je z izjemo opredeljeno natančno označevanje, ki ga morajo hrvaški pridelovalci upoštevati. To naj bi preprečilo zlorabe imena vina teran, ki ga lahko uporablja samo Slovenija. "Komisija je odločena napraviti konec vsem obstoječim zlorabam," je zatrdil.

Za Šulinovo je bitka za teran izgubljena

Zavrnitve delegiranega akta za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran ni pričakovati, zato je slovenska bitka za teran v tej fazi izgubljena, pa meni evropska poslanka Patricija Šulin. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je po njenih besedah "že leta 2013 arogantno zavrnil pogovore s Hrvaško". Dodala je, da je Židan zavrnil tudi tristranski pogovor med Slovenijo, Hrvaško in Evropsko komisijo.

"Ministrova dejanja lahko v prvi vrsti označim kot neodgovorna in tudi kot kratkoročno predvidevanje," je opozorila Šulinova, ki je prepričana, da odgovornost v zadevi nosi le Židan. Kritična je bila tudi do napovedane možnosti tožbe proti Evropski komisiji, saj se lahko postopek po njenih ocenah vleče leta, poleg tega pa ni jasno, kdo bo kril stroške v primeru izgubljene tožbe.



Komisija vključila podrobne opredelitve

Evropska komisija je v petek pripravila delegirani akt za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran pri označevanju vina Hrvatska Istra, ki vključuje zelo podrobne pogoje za označevanje. Cilj je zaščititi slovensko vino teran, zato so pogoji za označevanje neobičajno, izjemno podrobni, so izpostavili v Komisiji.

Slovenske strani s tem niso prepričali. Pridelovalci terana še naprej vztrajajo, da gre za nedopusten poseg v zaščiteni izdelek, kar bo močno škodovalo tako pridelovalcem kot avtohtonim slovenskim izdelkom na splošno.

