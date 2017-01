Lani v povprečju 8,5 odstotka manj prijavljenih brezposelnih kot v letu 2015

Zaposlilo se je za 5,5 odstotka več brezposelnih kot v letu 2015

5. januar 2017 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Sloveniji je bilo konec decembra prijavljenih 99.615 brezposelnih, kar je 2,9 odstotka več kot novembra in 11,9 odstotka manj kot decembra 2015, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje.

V letu 2016 je bilo za zavodu v povprečju prijavljenih 103.152 brezposelnih, kar je 8,5 odstotka manj, kot je bilo povprečje leta 2015. Iz evidence zavoda se je odjavilo 103.431 brezposelnih, od tega 74.856 zaradi zaposlitve, kar je 5,5 odstotka več kot v letu 2015. Na novo se je lani prijavilo 89.970 brezposelnih, kar je 7,4 odstotka manj kot leta 2015. Največ je bilo takih, ki so izgubili zaposlitev za določen čas.

Na zavod se je lani prijavilo 14.188 iskalcev prve zaposlitve, kar je za 10,4 odstotka manj kot leta 2015. Manj je bilo tudi prijavljenih trajno presežnih delavcev in stečajnikov, lani se jih je namreč prijavilo 13.990, kar je 9,6 odstotka manj kot leta 2015.

Največji padec brezposelnosti v Novi Gorici

Na zavodu se je decembra na novo prijavilo 9019 brezposelnih, kar je 22,8 odstotka več kot novembra in 20,8 odstotka manj kot decembra 2015. Med novoprijavljenimi je bilo 5560 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 728 iskalcev prve zaposlitve in 1728 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 6247 brezposelnih, ki jih je decembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 3997 oseb, kar je 21,9 odstotka manj kot novembra in 29,4 odstotka več kot decembra 2015.

Število prijavljenih brezposelnih se je na letni ravni znižalo v vseh območnih službah zavoda za zaposlovanje. Največji, kar 20,4-odstotni upad brezposelnih so imeli v območni službo Nova Gorica, sledijo pa ji Novo mesto z 19,4-odstotnim padcem, Trbovlje z 15,6-odstotnim padcem, Kranj z 13,6-odstotnim, Velenje z 12,9-odstotnim in Murska Sobota z 12,5-odstotnim padcem brezposelnosti. Najnižji padec števila brezposelnih so imeli v Mariboru, in sicer osem odstotkov.

L. L.