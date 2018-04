Nadzorniki NLB-ja: Najboljši rezultati v zgodovini NLB Skupine

Podrobnejše informacije o poslovanju bodo znane v ponedeljek

13. april 2018 ob 14:22,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina NLB je lani ustvarila 225,1 milijona evrov dobička po davkih, kar je 105 odstotkov več kot predlani. Tako banka kot druge strateške bančne članice skupine so poslovale dobičkonosno in prispevale k najboljšemu rezultatu v zgodovini skupine NLB-ja.

"Nadzorni svet izraža zadovoljstvo z doseženimi rezultati, najboljšimi v zgodovini NLB Skupine," so zapisali in izpostavili napredek na področju digitalizacije, poenostavitve in modernizacije procesov in storitev. "Tako NLB kot druge članice skupine so igrale dejavno vlogo generatorja inovativnih, naprednih in preprostih rešitev za stranke," je poudaril predsednik nadzornega sveta NLB-ja Primož Karpe.

Znižanje slabih posojil je bilo znova večje od načrtovanega. Delež slabih posojil je ob koncu leta znašal 9,2 odstotka, pri čemer je mednarodno primerljivejše razmerje doseglo 6,67 odstotka. Na dobiček skupine NLB je vplivalo sproščanje rezervacij, kar se je lahko zgodilo ob uspešni izterjavi in dobrih makroekonomskih napovedih, so navedli.

Podrobnejše informacije o poslovanju bodo znane v ponedeljek, ko bo NLB objavil revidirano letno poročilo za banko in za skupino. Matična banka naj bi po neuradnih podatkih lani ustvarila 190 milijonov evrov čistega dobička.

Rekordno visoke dividende

Država bi si lahko letos kot 100-odstotna lastnica NLB-ja za lansko poslovanje obetala rekordno visoke dividende - ki so lani za predlansko poslovanje znašale 63,8 milijona evrov, predlani pa za leto prej 43,8 milijona evrov, a je to pod vprašaj postavilo nerešeno vprašanje hrvaških deviznih varčevalcev.

Banka mora predlog izplačila dividend uskladiti z bančnim regulatorjem, Evropsko centralno banko, ki skrbi za stabilnost banke in bančnega sistema. Neuradno naj bi NLB predlagal izplačilo celotnega dobička matične banke.

G. C.