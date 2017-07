Počivalšek o okoljskih tveganjih v Hočah: Ne vem, kaj bo, če se na tem področju zgodi Fukušima

Pridobitev okoljevarstvenega soglasja je najtežji birokratski korak

26. julij 2017 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek meni, da je vlada storila vse, kar je v njeni moči, da bi izvedli projekt postavitve lakirnice avtomobilskega podjetja Magna Steyr v občini Hoče - Slivnica.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek še naprej ostaja optimist glede načrtovane investicije Magne v Hočah. Ob tem je poudaril, da je pridobitev okoljevarstvenega soglasja najtežji birokratski korak, ne pa tudi vsebinski.

"Globoko smo prepričani, da so vse zadeve narejene v skladu z našo zakonodajo in imajo boljše rezultate kot obstoječe industrijske zadeve na tem področju," je poudaril Počivalšek in dodal, da gre pri nasprotovanju tudi za nagajanje v strahu pred konkurenco, zaradi katere bo treba bolje plačevati delavce in se bodo zaostrile zahteve po spoštovanju pravil.

Minister si želi, da bi Magna okoljevarstveno soglasje pridobila čim prej. "Vem pa, da moramo ustvariti pogoje za realizacijo investicije do septembra letos, sicer bo investitor prisiljen aktivirati drugo lokacijo," je opozoril.

Magna ne bo proizvodnja izpred 100 let

Počivalšek je tudi zavrnil nekatere očitke, češ da bo Magna porabila velike količine vode. "Letno potrebo Magne po vodi mariborski vodovod zagotovi v 80 urah. Vse preostalo so manipulacije za dnevno potrebo," je dejal in zavrnil namigovanja, da bodo odpadne vode (lahko) tekle v podtalnico. "To je proizvodnja, ki je hermetično zaprta," je dejal in poudaril, da ne gre za proizvodnjo "izpred 100 let".

Priznal je, da povsem brez tveganja za okolje ne gre: "Ne morem odgovoriti, kaj bo, če se na tem področju zgodi neka Fukušima."

Vendar je po njegovem mnenju Magna resen partner, ki se z okoljskimi vprašanji ne igra. "Opravka imamo z igralcem, ki v drugem mestu 60 kilometrov od Maribora zaposluje 7.000 ljudi, ob ograji tega proizvodnega giganta pa so vrtec, dom za ostarele, mesto, polja in njive," je poudaril. Tehnična oprema lakirnice, ki jo Magna načrtuje pri Mariboru, pa je po njegovi razlagi na "eno stopnjo višjem ravni kot v Gradcu".

Magna tik pred drugo fazo

Počivalšek pa je poudaril še, da se trenutno javnost osredotoča le na prvo fazo Magninega projekta, medtem ko je vlada obravnavala celoto. "Prvo fazo imamo potrjeno, druga faza je pred zagotovitvijo. Magna želi na tej lokaciji proizvajati več kot 200.000 avtomobilskih enot na leto," je poudaril.

Po izračunih sodeč, kot je dejal Počivalšek, bo vsako delovno mesto v Magni prineslo od tri do 3,5 delovnega mesta v dobaviteljski in drugih podpornih verigah. "Gre za pomemben premik, ki bo imel vpliv na celotno državo. Verjamem, da bomo našli moči, da bomo dali na stran dnevnopolitične zadeve v korist tega, da bomo dobili možnost dela za mlade generacije tukaj pri nas," je še pojasnil gospodarski minister.

G. C.