Prvi nadzornik SDH-ja zaradi povišanja plač svoj položaj "ponuja v presojo"

Redna seja vlade

11. januar 2018 ob 18:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik nadzornega sveta SDH-ja Damjan Belič je vladi "ponudil v presojo svoj položaj" zaradi predloga zvišanja plač upravi Slovenskega državnega holdinga.

Vlada je imela na dnevnem redu tudi zvišanje plač upravi Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki je v javnosti dvignilo precej prahu. Te točke se je udeležil tudi predsednik nadzornega sveta SDH-ja Damjan Belič in predstavil pojasnila.



Ob tem je po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja ponudil svojo funkcijo v presojo. "Odločitev o zvišanju plač v danih okoliščinah ni bila primerna," je Koprivnikar dejal na novinarski konferenci po seji. Ker pa je zadeva že sanirana, kot se je izrazil, se je vlada tokrat z informacijo o razlogih, kriterijih in utemeljenosti sklenitve dodatkov k pogodbam o zaposlitvi predsednice in članice uprave SDH-ja le seznanila.

Nadzorniki holdinga so zvišanje osnovnih plač predsednici uprave SDH-ja Lidiji Glavini in članici uprave Nadi Drobne Popovič za 40 odstotkov potrdili tik pred koncem leta 2017. "Na prejšnji seji smo bili neljubo presenečeni nad to odločitvijo nadzornega sveta," je o prvi letošnji seji vlade povedal Koprivnikar. Vlada je zato prejšnji teden sklenila, da bo od Beliča zahtevala pojasnila.

Povišici sta se odpovedali

Medtem sta se Glavina in Drobne Popovičeva zvišanju plač na skoraj 15.500 oz. nekaj manj kot 14.000 evrov bruto odpovedali, kar sta pojasnili s politizacijo teme in njeno zlorabo v predvolilne namene. Nadzorni svet SDH-ja se je nato v sredo sešel na izredni seji in njun predlog sprejel. Belič je na tokratni seji vlade predstavil podatke o gibanju prejemkov poslovodstva SDH-ja in predhodnice Slovenske odškodninske družbe, sklepe nadzornega sveta SDH-ja v zvezi z dvigom prejemkov dvočlanski upravi ter datume sej, ko so nadzorniki razpravljali o tej temi. Navedel je argumente, razloge in utemeljitev odločitve nadzornega sveta za potrditev dodatkov k pogodbam o zaposlitvi predsednice in članice uprave SDH-ja ter dejstva, ki so nastopila po 4. januarju, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Kaj bo porekel nadzorni svet

Belič za pojasnila ni bil dosegljiv, po informacijah Slovenske tiskovne agencije pa bo preostalim nadzornikom SDH-ja ponudil v presojo, ali mu še zaupajo. To naj bi se zgodilo že na naslednji seji. Že prejšnji teden je sicer pojasnil, da je bila odločitev za dvig plač dvočlanski upravi sprejeta po temeljitem premisleku, ob primerjavi s plačami v drugih finančnih ustanovah, med njimi v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). Kot je pojasnil, se holding primerja s podobnimi mednarodnimi ustanovami in Slovenija potrebuje privlačne plačne pogoje, če želi dobiti dobre upravljavce državnega premoženja. Ob tem je ocenil, da so rezultati SDH-ja glede donosnosti kapitala primerljivi z drugimi podobnimi ustanovami po Evropi.

Al. Ma.