Sodelovalno gospodarstvo ima velik potencial, a ni brez pasti

Opozorila o zaščiti delavca in potrošnika

31. marec 2017 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sodelujoči na konferenci o sodelovalni ekonomiji so se strinjali s podpredsednikom Evropske komisije Andrusom Ansipom, ki je izpostavil, da ima panoga sodelovalne ekonomije izjemen potencial, a je treba poskrbeti tudi za regulacijo.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za enotni digitalni trg, Andrus Ansip je na konferenci izpostavil, da so z razvojem digitalne tehnologije tradicionalni posli dobili nove možnosti dostopa do strank.

Pohvalil je napredek Slovenije na področju digitalizacije, kar je razveselilo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, saj Slovenija zadnja leta pospešeno vlaga v digitalizacijo. Kot je pojasnil Koprivnikar ima manjša država v digitalni dobi prednost, saj se lahko hitreje odziva na spremembe. Ravno rezultat digitalne transformacije pa je sodelovalna ekonomija. Koprivnikar je ob tem izpostavil, da platforme sodelovalne ekonomije predstavljajo zelo preprost način organizacije poslovanja, zagotavljajo hitrejše in učinkovitejše delo ter predstavljajo državljanom raznovrstne poslovne priložnosti.

Vlada se zaveda tudi pasti sodelovalne ekonomije

Minister je sicer opozoril, da zaradi pospešene digitalizacije včasih manjka znanja, s katerim bi ustrezno uredili delovanje teh platform. Ključni izzivi, ki bi jih bilo treba na tem področju urediti, pa so po njegovih besedah zaščita delavca, zaščita potrošnika in konkurence ter zaščita države z vidika plačevanja davkov.

Za zavarovanje potrošnikov se je v tem pogledu zavzel tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Prav tako pa bi bilo v tem poslovnem modelu treba poskrbeti za enake vstopne pogoje, za prilagoditev delovnopravne zakonodaje in za ustrezno davčno politiko. Vlada se po njegovih besedah namreč zaveda tako pozitivnih plati sodelovalne ekonomije kot njenih pasti. Zato je njena naloga, da pripravi primerne ukrepe za njeno delovanje, da panoga ne bi postala delo na črno. Vlada je sicer že ustanovila tudi posebno delovno skupino.

Opozorila o prekarizaciji panoge

Za previdnost pri regulaciji so se zavzeli tudi sogovorniki, ki so na panelu predstavili svoje poglede na sodelovalno ekonomijo kot poslovni model. Dirk Pilat iz direktorata za znanost, tehnologijo in inovacije pri OECD-ju je posebej izpostavil tudi pomen varstva potrošnikov.

Tea Jarc iz sindikata Mladi plus pa je ocenila, da t. i. sodelovalno gospodarstvo pravzaprav ne predstavlja sodelovanja, kot bi bilo mogoče sklepati iz naziva, pač pa kvečjemu platformno ekonomijo. Panoga po njenem mnenju ne ustvarja novih zaposlitev in varnosti, pač pa je oblika prekarnega dela.

Po mnenju glasnika digitalnih tehnologij Marka Grobelnika sodolovalna ekonomija v svetu obstaja že lep čas. Je pa preskok v zadnjem času kar naenkrat odprl ogromno novih kanalov. Zato je gotovo potrebna tudi regulacija tega področja, je ocenil. Nekatere pozitivne vidike sodelovalne ekonomije je izpostavila tudi pravnica Janja Hojnik.

V Sloveniji najbolj znana platforma Prevoz.org

Sodelovalna ekonomija je hitro rastoča panoga. Leta 2015 je bila vrednost opravljenih storitev sodelovalne ekonomije znotraj Evropske skupnosti 28 milijard evrov, do leta 2025 pa bi ta številka lahko dosegla več kot 500 milijard. Platforme sodelovalne ekonomije delujejo na različnih področjih, prevladujejo pa storitve kratkoročnih najemov, prevozov in različnih storitev na domu. Najbolj znani platformi v svetovnem merilu sta Airbnb in Uber, v Sloveniji pa platforma Prevoz.org.

Konferenco, ki se nadaljuje z obravnavo tematike z različnih zornih kotov, so pripravili ministrstvo za javno upravo, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Slovenska tiskovna agencija.

Sa. J.