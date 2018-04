Stanovanjski sklad toži stanovalce Zelenega gaja: Vrnite unovčeno garancijo

Stanovalci dela soseske na Brdu naj bi neupravičeno unovčili bančno garancijo

24. april 2018

zadnji poseg: 24. april 2018 ob 14:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od leta 2009 do leta 2017 smo porabili 5,7 milijona evrov za sodne postopke in odprave napak. Naš cilj je, da ta znesek v prihodnosti prepolovimo, zato nismo pripravljeni odpravljati napak, za katere nismo odgovorni, opozarjajo na stanovanjskem skladu.

Republiški stanovanjski sklad (SSRS) je do zdaj prodal 2.850 stanovanj na 42 lokacijah v 19 slovenskih mestih. Zadnji večji projekt je bilo naselje Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, kjer pa so se z lastniki ene izmed stanovanjskih enot zapletli v sodni spor.

Na SSRS-ju poudarjajo, da imajo od 42 lokacij le v treh mestih odprtih šest sodnih postopkov zaradi spora s kupci njihovih stanovanj. Povod za sodne postopke, kot pravi direktor SSRS-ja Črtomir Remec, so bile neodzivnosti in stečaji prodajalcev nepremičnin in izvajalcev del na objektih.

"Zato smo letos sprejeli korektivne ukrepe, v okviru katerih napake, če jih v določenem času ne odpravijo izvajalci, odpravimo sami," je pojasnil Remec in dodal, da so napake pač sestavni del gradbeništva, vendar večkrat niso posledica slabe gradnje, temveč tudi posledica slabega vzdrževanja in nedovoljenih posegov, kot so obsežne predelave kupljenih stanovanj.

"SSRS je od leta 2009 do leta 2017 porabil kar 5,7 milijona evrov za sodne postopke in odprave napak. Naš cilj je, da ta znesek v prihodnosti prepolovimo, zato nismo pripravljeni odpravljati napak, za katere nismo odgovorni oz. se izkaže, da so posledica slabega vzdrževanja in napak upravnikov in nedovoljenih posegov kupcev v stanovanjih," je poudaril direktor SSRS-ja, saj želijo sredstva, ki jih namenjajo za reševanje sporov s kupci, v prihodnje raje vložiti v gradnjo novih stanovanj.

Unovčitev garancije zaradi hipotetičnih napak?

Sodni spor z lastniki stanovanj v delu naselja Zeleni gaj na Brdu pa je svojevrsten, saj je v tem primeru tožbo vložil stanovanjski sklad. V SSRS-ju menijo, da so upravnik, šlo naj bi za Activo upravljanje, ter stanovalci neupravičeno unovčili nekaj več kot 1,15 milijona evrov vredno bančno garancijo. Del garancije, nekaj tisoč evrov, so sicer nato vrnili SSRS-ju.

Kot so stanovalci enote F5.1 v Zelenem gaju v preteklosti navajali v različnih medijih, naj bi zamakalo v garažah, s strešnih teras pa naj bi voda stekla tudi v stanovanja. Izvajalec del Strabag pa naj bi po njihovem mnenju napake le delno saniral.

Garancija je bila unovčena, ker je, kot pravijo na skladu, po zakonodaji za to treba zbrati soglasje zgolj polovice lastnikov stanovanj. Garancijo, ki se je sicer iztekala, pa so unovčili na račun hipotetičnih napak, torej poškodb in drugih tegob, ki bi se lahko nekoč pojavile, vendar se še niso.

Sklad priznava le del unovčene garancije

Sklad se na podlagi izvedenskega mnenja strinja, da je unovčitev garancije upravičena v znesku nekaj manj kot 146.000 evrov, za preostali znesek - 992.705 evrov - pa so vložili tožbo proti etažnim lastnikom in upravniku stavb. Številni lastniki stanovanj v Zelenem gaju so se ob tem znašli v neprijetnem položaju, saj tožijo tudi njih, čeprav se niso strinjali z unovčitvijo skoraj celotne garancije. Vendar so - kot pravi pomočnica direktorja SSRS-ja Mojca Štirtof Brus -, če bodo upravnik in stanovalci priznali, da nimajo prav in vrnili zahtevani znesek, na skladu pripravljeni rešiti spor po mirni poti in umakniti tožbo.

10.000 najemniških stanovanj do leta 2025

Na stanovanjskem skladu ob vseh tožbah sicer poudarjajo, da so kupci njihovih stanovanj ta dobili po precej nižji ceni od tržnih, od 20 do 50 odstotkov. Gradnja nepremičnin, ki jih gradi SSRS, pa naj bi bila tudi bistveno kakovostnejša kot v preteklosti.

Stanovanjski sklad se bo v prihodnosti bolj posvetil ponudbi najemniških stanovanj, saj je povpraševanje po njih, kot so ocenili, zelo visoko. Zato želijo do leta 2020 zagotoviti 2.000 novih najemnih stanovanj, do leta 2025 pa potrojiti njihovo trenutno število, tako da bi najemnikom ponudili 10.000 javnih najemnih stanovanj, predvsem v največjih slovenskih mestih. Najem skladovih stanovanj je,kot pravi Remec, trenutno za 20 odstotkov ugodnejši od tržnih cen, hkrati pa so z najemniki sklenjene pogodbe za nedoločen čas.

Stanovalci Zelenega gaja: Napake so sistemske

Odvetnik stanovalcev Luka Gaberščik pravi, da sklad nobene od napak ni odpravil v dvoletnem garancijskem roku. "Na pobudo, da bi garancijo podaljšali in mirno rešili spor, so se odzvali z zavrnitvijo. Takoj po unovčitvi garancije smo jim obljubili, da jim denar vrnemo, če sklenemo sporazum o odpravi napak, kar so zavrnili. Tudi brez sporazuma smo izjavili, da jim vrnemo denar, če napako odpravijo. V sezoni 2017 so vseskozi odpravljali napake, kar se je izkazalo za neustrezno. Do dne 16.2.2018 napak niso odpravili, zaradi česar smo nadaljnjo odpravo prepovedali in pričeli s postopkom izbire drugega izvajalca sanacije," je v odzivu na navedbe SSRS-ja navedel Gaberščik.

Kot glavna napaka, kot navaja, se izkazuje zamakanje, ki kaže na neustrezno hidroizolacijo in odvodnjavanje. "SSRS bi s priznanim zneskom odpravil le posledice napak, torej madeže zamakanja, ne pa vzrokov. Stanovalci menijo, da stvarno napako predstavlja vzrok zamakanja (nestrokovna hidroizolacija), ki pa ga ni mogoče v celoti odkriti brez grobih gradbenih posegov. Slednji so pred izvedbo sanacije nesmotrni, zaradi česar je sploh govora o "hipotetičnih" napakah. Dosedanji vzorčni pregledi so vse naše sume potrdili, zaradi česar utemeljeno verjamemo, da so napake sistemske in 150.000 EU ne bo zadostovalo za odpravo," je še zapisal.

Garancija pa je bila, kot pravi unovčena, ker so stanovalci odgovorni za odpravo škode, ki izhaja iz skupnih delov: "Oškodovanci, ki jim zamaka v stanovanja bi lahko tožili skupnost, ta pa bi morala njim odpraviti napake ne glede na garancijo. Garancija je bila ravno zaradi tega tudi unovčena. Tisti, ki bi pripoznali zahtevek za vračilo garancije, bi odpravo napak morali financirati iz lastnih sredstev, česar SSRS ne izpostavlja."

