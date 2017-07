Slovenija se bo pritožila na sklep okrožnega sodišča o postopku nad Agrokorjem

V vladi so prepričani, da bi lahko postopek ogrozil gospodarsko, socialno in finančno stabilnost Slovenije

27. julij 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Republika Slovenija se bo pritožila na sklep ljubljanskega okrožnega sodišča, s katerim je sodišče postopek izredne uprave v Agrokorju priznalo kot tuji insolventni postopek.

Vlada je namreč sprejela sklep s katerim ugotavlja, da je Mercator sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, saj bistveno vpliva na gospodarsko, socialno in finančno stabilnost v državi, zato postopek insolventnosti zoper večinskega lastnika Agrokorja to stabilnost v državi.

Zato bo Republika Slovenija vložila pritožbo zoper sklep sodišča, s katero predlaga sodišču, da sklep odpravi ali pa ga spremeni tako, da bi premoženje, ki ga ima Agrokor v družbi Mercator izvzelo iz sklepa.

Sodišče lahko sklep o priznanju tujega sodnega postopka zaradi insolventnosti spremeni ali odpravi, če bi sklep negativno vplival na suverenost, varnost ali javni interes Slovenije. Vlada meni, da so vsi navedeni razlogi podani.

Počivalšek: Sklep vpliva na javni interes

Sodišče je s sklepom o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti priznalo odločitve, ki temeljijo in so sprejete na podlagi hrvaškega zakona o postopku izredne uprave, kar pomeni, da sklep posega in negativno vpliva na suverenost Slovenije, ocenjuje vlada. Vlada tudi ocenjuje, da sta si hrvaški zakon o postopku izredne uprave v podjetjih sistemskega pomena in slovenski zakon, ki določa pogoje imenovanja izrednega člana uprave v nasprotju, zato je tudi tuji insolventni postopek v nasprotju s slovenskim pravnim redom.

Sklep vpliva tudi na varnost in javni interes Slovenije, saj da je DZ 25. aprila omenjeni posebni zakon sprejel ravno zaradi zaščite družb, kot je Mercator, pred interesi večinskih lastnikov, je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal, da je zato treba doseči, da se sklep sodišča ali odpravi, ali spremeni tako, da za družbo Mercator ne bo veljal, ali razveljavi in vrne v ponovni postopek.

L. L.