Išče se: medsebojno spoštovanje

19. marec 2018 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko sem gnetel misli za tale zapis, me je zmotil zvok SMS-a novinarskega kolega, ki je vsebovalo zgolj drugi dve besedi iz naslova te kolumne.

Medsebojno spoštovanje.

Tokrat res ni bilo težko ugotoviti vsebine v tedenski kolumni. Ob (novi) aferi Zlatko Zahovič sem najprej nehote pomislil na Jamieja Carragherja, nekdanjega odličnega nogometaša Liverpoola, zdaj pa strokovnega komentatorja na Skyu. 40-letnik se je po angleškem derbiju vseh derbijev, v katerem je njegov Liverpool izgubil proti Manchester Unitedu (2:1), odpravljal iz Manchestra. Na prometni cesti je na drugem pasu ustavil (očitni) navijač rdečih vragov in ga podražil s končnim izidom. Carragherjeva reakcija? V očitni frustraciji je pljunil proti avtu in pri tem zadel 14-letno hčer voznika vozila.

Dogodka imata skupno eno samo stvar - reakcijo ob porazu. Ne, nihče ne uživa ob porazih. V resnici pa so ravno porazi največji preizkus in šola. Otoška afera se je (za zdaj) končala dokaj hitro. Carragher se je za svoje dejanje opravičil in ga opisal kot "trenutek blaznosti", njegova delodajalca Sky in Telegraph pa sta ga suspendirala do konca sezone.

Nazaj k slovenskemu primeru. Vodstvo Maribora se je sicer opravičilo za besede športnega direktorja, sam Zahovič pa zato ne vidi potrebnih razlogov. "Svojo družino, ki mi je več kot NK Maribor, bom vedno ščitil," je med drugim dejal najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance in s tem očitno pokazal, kako hudo so ga zmotile kritike nekaterih novinarjev, ki že nekaj tednov poudarjajo slabo formo njegovega sina Luke Zahovića. Športni direktor je novinarske kritike očitno interpretiral kot napad na njegovo družino. In ironično, česar se očitno sploh ne zaveda, ko je začel obračunavati z novinarjem Dejanom Mitrovićem in omenjati nesrečno smrt njegovega očeta, je storil ravno to, česar si sam ni želel - vpletal je družino in osebno tragedijo.

Zahovič omenja spoštovanje, a to je zgolj prazna beseda, če temu ne sledijo tudi dejanja. In za zdaj jih ni.

Zgodovina njegovih spornih dejanj je dolga, začenši s Srečkom Katancem in Šmarno goro, a tudi v vlogi športnega direktorja jih je nanizal precej, na čelu z afero Ibraimi. Da to ni osamljen primer, vedo povedati podrobnejši spremljevalci mariborskega nogometa, ki v ilustracijo ponujajo nenadne odhode nogometašev ali pa dejstvo, da so se znašli na mariborskem stranskem tiru.

Besedna zvezda medsebojno spoštovanje implicira, da spoštovanje ni potrebno le z ene strani, ampak vseh vpletenih strani.

Živimo v času, kjer praktično vsakdo lahko napiše ali izreče, kar se mu plete po glavi. Brez premisleka, brez spoštovanja, brez odgovornosti. Javni diskurz je poln nepremišljenih in žaljivih izjav. Vključno z novinarji, da ne bo pomote. Tudi ti s svojimi besedami in podpihovanji odpirajo to Pandorino skrinjico.

Zatorej, naj ne bo medsebojno spoštovanje le fraza.

Slavko Jerič, MMC

