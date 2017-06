Foto: Živi kip Jožeta Plečnika, najbližja podoba arhitekta Ljubljane

Projekta so se lotili s spoštovanjem do njegovega lika

22. junij 2017 ob 10:50,

zadnji poseg: 22. junij 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Arhitekt Jože Plečnik je v teh poletnih dneh v Ljubljani zaživel v obliki živega kipa, srečate ga lahko ob sredah in sobotah med 11. in 13. uro na Bregu.

Pod kostumom, izdelanim po Plečnikovih oblačilih, se skrivata dijaka Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana Aleš Ljoljo in Jernej Jocif, čigar prababica je bila Plečnikova nečakinja.

Celoten kostum je repliciran po osebnih oblačilih mojstra Plečnika, povzetih po izvirnih oblačilih, ki so razstavljena v Plečnikovi hiši. Tkanine so obdelane z različnimi materiali – gumami, akrili in drugimi barvami ter na koncu bronzirane, prav tako je obdelana maska interpretatorja, in sicer z brki in brado, očali in palico.

Kip stoji na podstavku z napisom Jože Plečnik, arhitekt/architect. Tako po videzu kot interpretaciji prezence gre za najbližjo podobo mojstra Plečnika. Avtorji in izvajalci so zavezani profesionalnosti in odgovornosti, zato je živi kip predstavljan atraktivno in s spoštovanjem do njegovega lika, so zapisali na zavodu Turizem Ljubljana.

Pod idejno zasnovo živega kipa Plečnika se podpisuje Bojana Planina iz Studia Mozaik, kostumografki in maskerki pa sta Meta Megušar Bizjan in Irena Tozon Mrhar.

Z živim kipom Plečnika želi Turizem Ljubljana ob letošnji 145. obletnici rojstva in 60. obletnici smrti velikega arhitekta približati meščanom Ljubljane ter domačim in tujim turistom. Živi kip je bil del animacije na slovenski stojnici v okviru letošnje predstavitve v okviru turistične borze ITB Berlin kot tudi leta 2006 v Berlinu in v Londonu. Septembra bo animacija s Plečnikom tudi del predstavitve v okviru Dnevov Ljubljane v Pragi.

A. K.