V filharmoniji podprli ministrovo namero za razrešitev Damjanoviča

Minister Tone Peršak je sprožil postopek za razrešitev

5. september 2017 ob 19:46,

zadnji poseg: 5. september 2017 ob 20:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet in strokovni svet Slovenske filharmonije sta presodila, da je dovolj razlogov, da direktor Damjan Damjanovič predčasno zapusti tretji mandat na čelu te glasbene ustanove.

K oblikovanju predhodnega mnenja o tem je svet in strokovni svet filharmonije pozval minister za kulturo Tone Peršak, ki je tudi sprožil postopek predčasne razrešitve.

Kot je pojasnila predsednica sveta zavoda Marjetica Mahne, so na seji ugotovili, da je ministrstvo poleg predlogov za razrešitev Damjana Damjanoviča, ki jih je novoustanovljeni svet posredoval ministru junija letos, našlo še dodatne razloge, ki narekujejo njegovo predčasno razrešitev: "Svet je tako danes ugotovil, da je več kot dovolj razlogov oziroma je podprl ministrovo namero, da direktorja predčasno razreši."

Med razlogi za razrešitev je omenila ugotovitve v postopku nadzora in revizije nad poslovanjem filharmonije, na postopek oddaje in obnove stanovanja direktorju Damjanoviču ter naložbe v stanovanje in druge naložbe, izvedene brez soglasja sveta zavoda. "Skratka, gre za veliko očitkov o kršitvah zakonodaje pri poslovanju javnega zavoda," je še dejala Mahnetova.

Organa odločala ločeno

Peršakovo namero po razrešitvi Damjanoviča je podprl tudi strokovni svet filharmonije, čeprav sta organa zavoda po trditvah Mahnetove kljub skupni seji o tem presojala ločeno. "Mi smo samo še enkrat sprejeli tisto, kar smo že sklenili in ministru poslali novembra lani," je povedal predsednik strokovnega sveta Andrej Petrač. Strokovni svet je namreč že takrat izrazil nezadovoljstvo glede njegovega strokovnega delovanja, dodatni argumenti se zato Petraču ne zdijo potrebni.

Svoji stališči bosta oba sveta posredovala ministru, ki mu pridobitev predhodnega mnenja o predčasni razrešitvi direktorja nalaga ustanovitveni akt filharmonije. Da je sprožil postopek za razrešitev Damjanoviča, je Peršak oba organa zavoda obvestil sredi avgusta.

O nameri je obvestil tudi Damjanoviča, ki ima po istem predpisu prav tako 30 dni časa, da se izreče glede navedenih razlogov za predčasno razrešitev. Kot je Damjanovič dejal, bo ministru odgovoril do 15. septembra. Sklic današnje skupne seje svetov pa je označil za nezakonit in v neskladju z ustanovitvenim aktom filharmonije.

